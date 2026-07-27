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Red Cross issues rare crisis call for blood donors. Here's how to help in the Wichita area

KMUW | By KMUW News
Published July 27, 2026 at 1:31 PM CDT
Belle Red Cross phlebotomist prepares Belle Wilkins arm for her blood donation at the University of Missouri spring blood drive. Belle, who is studying nursing, started donating blood in high school. Photo by Jason Colston/American Red Cross
Jason Colston
/
American Red Cross
Belle Wilkins, right, donates blood during a spring blood drive at the University of Missouri in Columbia, Missouri.

For only the second time in history, the American Red Cross has declared a national blood crisis. Donors are being asked to act immediately to help save lives.

Officials with the American Red Cross issued a rare crisis call for blood donors Monday, as donations hit a four-year summer low.

The Red Cross said thousands of people donated during an emergency blood shortage declared earlier this month, but supplies are still not keeping pace with hospital demand. Extreme heat, poor air quality and this summer's outbreak of the foodborne illness cyclosporiasis have lowered donation rates.

The Red Cross said all blood types are needed, but especially type O. The Red Cross is now limiting the distribution of type O products to hospitals, and the supply of type O-positive blood has dropped below a one-day supply.

Donors are being urged to book an appointment using the Blood Donor app, visiting RedCrossBlood.org, or calling 1-800-RED CROSS (1-800-733-2767). 

As a thank-you, people who donate by July 31 will receive a Fandango movie ticket by email (up to $15 ticket price and fees).  Those  who donate in August will receive a $20 Amazon gift card by email. For details, visit RedCrossBlood.org/August. 

Here are upcoming blood donation opportunities in Sedgwick County:

Clearwater

Aug. 1: 9 a.m. - 2 p.m., United Methodist Church, 130 N. 1st

Colwich

Aug. 24: 12 p.m. - 6 p.m., Sacred Heart Hall, 351 S. 5th

Derby

Aug. 13: Noon - 6 p.m., Woodlawn United Methodist Church, 431 S Woodlawn Blvd

Garden Plain

Today (July 27): 1 p.m. - 6 p.m., St Anthony's School, 635 N. Main St.

Mulvane

Aug. 24: Noon - 6 p.m., Pix Center, 101 E. Main Street

Valley Center

Today (July 27): Noon - 6 p.m., Valley Center City Hall, 121 S. Meridian

Wichita

Tuesday, July 28: 11:30 a.m. - 6:15 p.m., Wichita Blood Donation Center, 707 N. Main; noon- 6 p.m., Chicken N Pickle, 1240 N Greenwich Rd.

Wednesday, July 29: 11 a.m. - 5:45 p.m., Wichita Blood Donation Center, 707 N. Main

Thursday, July 30: 11 a.m. - 4 p.m., Pathway Church, 2001 N. Maize Rd.; 11 a.m. - 5:45 p.m., Wichita Blood Donation Center, 707 N Main

Friday, July 31: 8 a.m. - 2:45 p.m., Wichita Blood Donation Center, 707 N Main

Saturday, Aug. 1: 8 a.m. - 2:45 p.m., Wichita Blood Donation Center, 707 N Main

Sunday, Aug. 2: 8 a.m. - 2:45 p.m., Wichita Blood Donation Center, 707 N Main

Aug. 4: 11:30 a.m. - 6:15 p.m., Wichita Blood Donation Center, 707 N Main

Aug. 5: 11 a.m. - 5:45 p.m., Wichita Blood Donation Center, 707 N Main

Aug. 6: 10 a.m. - 4 p.m., Evergreen Community Center and Library, 2601 N. Arkansas; 11 a.m. - 5:45 p.m., Wichita Blood Donation Center, 707 N Main

Aug. 7: 8 a.m. - 2:45 p.m., Wichita Blood Donation Center, 707 N Main

Aug. 8: 8 a.m. - 2:45 p.m., Wichita Blood Donation Center, 707 N Main

Aug. 9: 7 a.m. - 1 p.m., Holy Cross Lutheran Church, 600 N. Greenwich; 8 a.m. - 2:45 p.m., Wichita Blood Donation Center, 707 N Main

Aug. 10: Noon - 6 p.m., Ascension Via Christi Hospital St Francis, 929 St Francis

Aug. 11: 11:30 a.m. - 6:15 p.m., Wichita Blood Donation Center, 707 N Main

Aug. 12: 11 a.m. - 5:45 p.m., Wichita Blood Donation Center, 707 N Main

Aug. 13: 9 a.m. - 3 p.m., Wichita City Hall, 455 North Main; 11 a.m. - 5:45 p.m., Wichita Blood Donation Center, 707 N Main

Aug. 14: 8 a.m. - 2:45 p.m., Wichita Blood Donation Center, 707 N Main

Aug. 15: 8 a.m. - 2:45 p.m., Wichita Blood Donation Center, 707 N Main

Aug. 16: 8 a.m. - 2:45 p.m., Wichita Blood Donation Center, 707 N Main

Aug. 17: 1 p.m. - 6 p.m., West Heights Methodist Church, 745 N. Westlink

Aug. 18: 11:30 a.m. - 6:15 p.m., Wichita KS Blood Donation Center, 707 N Main

Aug. 19: 11 a.m. - 5:45 p.m., Wichita Blood Donation Center, 707 N Main

Aug. 20: 11 a.m. - 5:45 p.m., Wichita Blood Donation Center, 707 N Main

Aug. 21: 8 a.m. - 2:45 p.m., Wichita Blood Donation Center, 707 N Main

Aug. 22: 8 a.m. - 2:45 p.m., Wichita Blood Donation Center, 707 N Main

Aug. 23: 8 a.m. - 2:45 p.m., Wichita Blood Donation Center, 707 N Main

Aug. 24: 9 a.m. - 3 p.m., Robert J Dole VA Medical Center and Regional Office, 5500 E. Kellogg

Aug. 25: 9 a.m. - 3 p.m., NetApp, 1850 Innovation Blvd; 9 a.m. - 3 p.m., Phoenix Home Care And Hospice, 3450 N Rock Rd; 11:30 a.m. - 6:15 p.m., Wichita Blood Donation Center, 707 N Main

Aug. 26: 11 a.m. - 5:45 p.m., Wichita Blood Donation Center, 707 N Main

Aug. 27: 11 a.m. - 5:45 p.m., Wichita Blood Donation Center, 707 N Main

Aug. 28: 8 a.m. - 2:45 p.m., Wichita Blood Donation Center, 707 N Main; 10 a.m. - 4 p.m., Wesley Medical Center, 550 N Hillside; 10 a.m. - 4 p.m., Restoration Family Services, 3450 N Rock Rd.
Tags
Local Newshealthblood donation
KMUW News
KMUW News is a team of dedicated on-air and digital reporters working to tell the stories of Wichita and its residents.
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