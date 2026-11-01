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Music
Night Train

Night Train Top 40 - October 2026

By Chris Heim
Published November 1, 2026 at 12:27 AM CDT

Night Train Top 40 – October 2026

  1. Amber Weekes – To Oscar with Love (Amber Inn)
  2. La Lucha – Tides (Fuzzy Water Music)
  3. Lizz Wright/Kenny Banks – Nearness (Candid)
  4. Haruna Fukazawa – Plays at the Wrong Time (Orange Paw)
  5. Branford Marsalis & Dianne Reeves – Dedicated to You (Blue Note)
  6. Goldings-Bernstein-Stewart – Rhombus (Smoke Sessions)
  7. Sean Mason Trio – State of the Art (Taylor Christian)
  8. Yoko Miwa/Mikayla Shirley – The Midnight Hour (Cupcakes & Muffins)
  9. Justin Pierce – Sway (Justin Pierce)
  10. Monty Alexander – A Jamarican in Paris (Pee Wee)
  11. Dave Bass Trio Nuevo – Vol. 3 (Dave Bass Music)
  12. Bobby Watson – Continuum (High Note)
  13. Houston Person – From the Heart (Arbors Jazz)
  14. Doug Webb – Watch Your Step (Cellar)
  15. Joey DeFrancesco – Live at Keystone Korner (Mack Avenue)
  16. Robert Jospe Quartet – The Night Sky (Robert Jospe)
  17. Jocelyn Gould – So Delighted (Jocelyn Gould Music)
  18. Azar LawrenceTurn the Music Up (Trazar Records)
  19. Ekep Nkwelle – Caged Bird (Mack Avenue)
  20. Roosevelt Hoover III – Backyard Blues (RH III Music)
  21. Bob McChesney – Wingwalkers (MoCo)
  22. Chuck Bergeron – Bass and Face (Summit)
  23. Dwayne Dolphin – Let the Music Play (Imani)
  24. Faye Carol – Faye Sings the Blues (Get Down)
  25. Jeff Rupert – Sea Spell (Rupe Media)
  26. Eliane Elias – Ao Vivo (Candid)
  27. Emmet Cohen – Universal Truth (Mack Avenue)
  28. Josh Lawrence – Philly Twisted (Posi-Tone)
  29. Jacques Lesure – Live at Lavender Blue (Kindred Rhythms)
  30. Conrad Herwig – The Latin Side of Chick Corea (Savant)
  31. Mike Catalano – A Trio Affair (Catman)
  32. Antonio Adolfo – Balaios (AAM)
  33. Ulysses Owens, Jr. & Generation Y -Kind of Grunge (Cellar)
  34. Smithsonian Jazz Masterworks Orchestra – Ellington Masterworks (MCG Jazz)
  35. Alternative Guitar Summit – Honoring Pat Martino, Vol. 2 (High Note)
  36. Bria Skonberg – Indigo (Cellar)
  37. Mark Winkler – Love Comes First (Café Pacific)
  38. Jeremy Monteiro Organ Quartet – Live Upon Nassim Hill (Jazz Note)
  39. Ali Ryerson Quartet – Ali Ryerson Quartet (ACR Music)
  40. Kenny Barron – So Many Lovely Things (Elemental)
Tags
Night Train musicjazz
Chris Heim
Chris Heim produces and hosts Global Village, a nationally and internationally distributed world music show; the jazz show Night Train, and the weekly Concert Calendar. Chris is also a critic and freelance writer whose work has appeared in the Chicago Tribune, Utne, Global Rhythm, Dirty Linen, and Option, among others.
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