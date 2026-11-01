Night Train Top 40 - October 2026
Night Train Top 40 – October 2026
- Amber Weekes – To Oscar with Love (Amber Inn)
- La Lucha – Tides (Fuzzy Water Music)
- Lizz Wright/Kenny Banks – Nearness (Candid)
- Haruna Fukazawa – Plays at the Wrong Time (Orange Paw)
- Branford Marsalis & Dianne Reeves – Dedicated to You (Blue Note)
- Goldings-Bernstein-Stewart – Rhombus (Smoke Sessions)
- Sean Mason Trio – State of the Art (Taylor Christian)
- Yoko Miwa/Mikayla Shirley – The Midnight Hour (Cupcakes & Muffins)
- Justin Pierce – Sway (Justin Pierce)
- Monty Alexander – A Jamarican in Paris (Pee Wee)
- Dave Bass Trio Nuevo – Vol. 3 (Dave Bass Music)
- Bobby Watson – Continuum (High Note)
- Houston Person – From the Heart (Arbors Jazz)
- Doug Webb – Watch Your Step (Cellar)
- Joey DeFrancesco – Live at Keystone Korner (Mack Avenue)
- Robert Jospe Quartet – The Night Sky (Robert Jospe)
- Jocelyn Gould – So Delighted (Jocelyn Gould Music)
- Azar LawrenceTurn the Music Up (Trazar Records)
- Ekep Nkwelle – Caged Bird (Mack Avenue)
- Roosevelt Hoover III – Backyard Blues (RH III Music)
- Bob McChesney – Wingwalkers (MoCo)
- Chuck Bergeron – Bass and Face (Summit)
- Dwayne Dolphin – Let the Music Play (Imani)
- Faye Carol – Faye Sings the Blues (Get Down)
- Jeff Rupert – Sea Spell (Rupe Media)
- Eliane Elias – Ao Vivo (Candid)
- Emmet Cohen – Universal Truth (Mack Avenue)
- Josh Lawrence – Philly Twisted (Posi-Tone)
- Jacques Lesure – Live at Lavender Blue (Kindred Rhythms)
- Conrad Herwig – The Latin Side of Chick Corea (Savant)
- Mike Catalano – A Trio Affair (Catman)
- Antonio Adolfo – Balaios (AAM)
- Ulysses Owens, Jr. & Generation Y -Kind of Grunge (Cellar)
- Smithsonian Jazz Masterworks Orchestra – Ellington Masterworks (MCG Jazz)
- Alternative Guitar Summit – Honoring Pat Martino, Vol. 2 (High Note)
- Bria Skonberg – Indigo (Cellar)
- Mark Winkler – Love Comes First (Café Pacific)
- Jeremy Monteiro Organ Quartet – Live Upon Nassim Hill (Jazz Note)
- Ali Ryerson Quartet – Ali Ryerson Quartet (ACR Music)
- Kenny Barron – So Many Lovely Things (Elemental)