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Night Train

Night Train Top 40 - September 2026

By Chris Heim
Published October 4, 2026 at 8:00 AM CDT

Night Train Top 40 – September 2026

  1. Branford Marsalis & Dianne Reeves – Dedicated to You (Blue Note)
  2. Dwayne Dolphin – Let the Music Play (Imani)
  3. Roni Ben-Hur – Abriendo Puertas (Dot Time)
  4. Haruna Fukazawa – Plays at the Wrong Time (Orange Paw)
  5. La Lucha – Tides (Fuzzy Water Music)
  6. Amber Weekes – To Oscar with Love (Amber Inn)
  7. Justin Pierce – Sway (Justin Pierce)
  8. Faye Carol – Faye Sings the Blues (Get Down)
  9. Jeff Rupert – Sea Spell (Rupe Media)
  10. Goldings-Bernstein-Stewart – Rhombus (Smoke Sessions)
  11. Bob McChesney – Wingwalkers (MoCo)
  12. Eliane Elias – Ao Vivo (Candid)
  13. Seamus Blake -
  14. Emmet Cohen – Universal Truth (Mack Avenue)
  15. Josh Lawrence – Philly Twisted (Posi-Tone)
  16. Joshua Breakstone – Wonderful! (Capril)
  17. Seamus Blake – Eh! (Cellar)
  18. Jacques Lesure – Live at Lavender Blue (Kindred Rhythms)
  19. Conrad Herwig – The Latin Side of Chick Corea (Savant)
  20. Ray Obiedo – Slight Accent (Rhythmus)
  21. Leigh Pilzer – Keep Holding On (Strange Woman)
  22. Roosevelt Hoover III – Backyard Blues (Roosevelt Hoover III)
  23. Caesar Frazier – “Alive” – One Night in Savannah (Track Merchant)
  24. Goldings-Bernstein-Stewart – Rhombus (Smoke Sessions)
  25. Mike Catalano – A Trio Affair (Catman)
  26. Antonio Adolfo – Balaios (AAM)
  27. Ulysses Owens, Jr. & Generation Y -Kind of Grunge (Cellar)
  28. Ella Fitzgerald – Live at Falkoner Theater (Gear Box)
  29. April Varner – Ella (Cellar)
  30. Smithsonian Jazz Masterworks Orchestra – Ellington Masterworks (MCG Jazz)
  31. Alternative Guitar Summit – Honoring Pat Martino, Vol. 2 (High Note)
  32. Judith Owen – Suit Yourself (Twanky)
  33. Bria Skonberg – Indigo (Cellar)
  34. Chuck Bergeron – Bass and Face (Summit)
  35. Brad Goode Quintet – Live Your Dream (Origin)
  36. Mark Winkler – Love Comes First (Café Pacific)
  37. Jeremy Monteiro Organ Quartet – Live Upon Nassim Hill (Jazz Note)
  38. Ali Ryerson Quartet – Ali Ryerson Quartet (ACR Music)
  39. Jeff Hamilton Trio – A New Chapter (RMI Records)
  40. Kenny Barron – So Many Lovely Things (Elemental)
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Night Train musicjazz
Chris Heim
Chris Heim produces and hosts Global Village, a nationally and internationally distributed world music show; the jazz show Night Train, and the weekly Concert Calendar. Chris is also a critic and freelance writer whose work has appeared in the Chicago Tribune, Utne, Global Rhythm, Dirty Linen, and Option, among others.
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