Night Train Top 40 - September 2026
Night Train Top 40 – September 2026
- Branford Marsalis & Dianne Reeves – Dedicated to You (Blue Note)
- Dwayne Dolphin – Let the Music Play (Imani)
- Roni Ben-Hur – Abriendo Puertas (Dot Time)
- Haruna Fukazawa – Plays at the Wrong Time (Orange Paw)
- La Lucha – Tides (Fuzzy Water Music)
- Amber Weekes – To Oscar with Love (Amber Inn)
- Justin Pierce – Sway (Justin Pierce)
- Faye Carol – Faye Sings the Blues (Get Down)
- Jeff Rupert – Sea Spell (Rupe Media)
- Goldings-Bernstein-Stewart – Rhombus (Smoke Sessions)
- Bob McChesney – Wingwalkers (MoCo)
- Eliane Elias – Ao Vivo (Candid)
- Seamus Blake -
- Emmet Cohen – Universal Truth (Mack Avenue)
- Josh Lawrence – Philly Twisted (Posi-Tone)
- Joshua Breakstone – Wonderful! (Capril)
- Seamus Blake – Eh! (Cellar)
- Jacques Lesure – Live at Lavender Blue (Kindred Rhythms)
- Conrad Herwig – The Latin Side of Chick Corea (Savant)
- Ray Obiedo – Slight Accent (Rhythmus)
- Leigh Pilzer – Keep Holding On (Strange Woman)
- Roosevelt Hoover III – Backyard Blues (Roosevelt Hoover III)
- Caesar Frazier – “Alive” – One Night in Savannah (Track Merchant)
- Goldings-Bernstein-Stewart – Rhombus (Smoke Sessions)
- Mike Catalano – A Trio Affair (Catman)
- Antonio Adolfo – Balaios (AAM)
- Ulysses Owens, Jr. & Generation Y -Kind of Grunge (Cellar)
- Ella Fitzgerald – Live at Falkoner Theater (Gear Box)
- April Varner – Ella (Cellar)
- Smithsonian Jazz Masterworks Orchestra – Ellington Masterworks (MCG Jazz)
- Alternative Guitar Summit – Honoring Pat Martino, Vol. 2 (High Note)
- Judith Owen – Suit Yourself (Twanky)
- Bria Skonberg – Indigo (Cellar)
- Chuck Bergeron – Bass and Face (Summit)
- Brad Goode Quintet – Live Your Dream (Origin)
- Mark Winkler – Love Comes First (Café Pacific)
- Jeremy Monteiro Organ Quartet – Live Upon Nassim Hill (Jazz Note)
- Ali Ryerson Quartet – Ali Ryerson Quartet (ACR Music)
- Jeff Hamilton Trio – A New Chapter (RMI Records)
- Kenny Barron – So Many Lovely Things (Elemental)