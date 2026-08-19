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Global Village

Global Village Top 40 – July 2026

By Chris Heim
Published August 19, 2026 at 10:13 AM CDT

  1. Various – Kaiso Power (Soundway)
  2. LosOrientales de Paramongo – 1972-76 (Analog Africa)
  3. La Coixinera – Quanta Ballera! (Segell Microscopi)
  4. Kitka – Koko (Kitka)
  5. Tako Toki – Un Dimanche a Monaco (Muju)
  6. Minyo Crusaders – From Japan With Love (Blue Note)
  7. Girma Woldemichael – Nafqoté (Girma Woldemichael)
  8. Angelique Kidjo – Hope (Parlaphone)
  9. Baklava Express – Sababa (Baklava Express)
  10. La Sonora Poncena – Musical Conquest (Fania)
  11. Ibrahim Maalouf – Trumpets of Michel-Ange, Vol. 2 (Mister I.B.E.)
  12. Eliane Elias – Ao Vivo (Candid)
  13. David Hillyard & the Rock Steady 7 – Home for Dinner (Org Music)
  14. Momo – Tum Tum Tum (Agogo)
  15. Fatoumata Diawara – Massa (No Format)
  16. Juan Carlos Delgado – The Story of Love (Moondo)
  17. Antoine Dougbe – Et L’Orchestre Poly-Rythmo de Cotonou (Analog Africa)
  18. Amsterdam Klezmer Band – Diaspora (Asphalt Tango)
  19. Gafieira Rio Miami – Beleza Pura (Brazilianaire)
  20. Riccardo Tesi/Paolo Zampini – Camerock (Visage)
  21. The Klezmatics – We Were Made for These Times (Shamus)
  22. Tal Mashiach – Who’s Around? (Anzic)
  23. 3’Ain – Unland (Choux de Bruxelles)
  24. Chick Corea – Forever Yours (Candid)
  25. Lucas Santtana – Brasiliano (No Format)
  26. Tamikrest – Assikel (Glitterbeat)
  27. L’Alba – Vivu (Buda Musique)
  28. Berima Amo – Rhythms of Love (ARC Music)
  29. Trevol – Folk D’Extraradi (Segell Microscopi)
  30. Vasilis Kostas – Lena (Artsyndesis)
  31. Vaiano’s Paisanos – Vaiano’s Paisanos (Jalopy)
  32. Shubaio Quartet – Ayalal (TempülZ)
  33. Bobby Matos Heritage Ensemble – Live/La Pena (Life Force Jazz)
  34. Gipsy Kings – Historia (Cooking Vinyl)
  35. Bobby Sanabria Multiverse Big Band – Arsenio and Beyond (Jazzheads)
  36. Fenya Rai – 10 Any de Fenya (Segell Microscopi)
  37. Constantinople – Estuaire (Ma Case)
  38. Mama Sissoko – Diamond Fingers (One World)
  39. Tuuletar – Maammo (Nordic Notes)
  40. BCUC – The Road Is Never Easy (Out Here)
Tags
Global Village music
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Chris Heim
Chris Heim produces and hosts Global Village, a nationally and internationally distributed world music show; the jazz show Night Train, and the weekly Concert Calendar. Chris is also a critic and freelance writer whose work has appeared in the Chicago Tribune, Utne, Global Rhythm, Dirty Linen, and Option, among others.
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