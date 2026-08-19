Global Village Top 40 – July 2026
- Various – Kaiso Power (Soundway)
- LosOrientales de Paramongo – 1972-76 (Analog Africa)
- La Coixinera – Quanta Ballera! (Segell Microscopi)
- Kitka – Koko (Kitka)
- Tako Toki – Un Dimanche a Monaco (Muju)
- Minyo Crusaders – From Japan With Love (Blue Note)
- Girma Woldemichael – Nafqoté (Girma Woldemichael)
- Angelique Kidjo – Hope (Parlaphone)
- Baklava Express – Sababa (Baklava Express)
- La Sonora Poncena – Musical Conquest (Fania)
- Ibrahim Maalouf – Trumpets of Michel-Ange, Vol. 2 (Mister I.B.E.)
- Eliane Elias – Ao Vivo (Candid)
- David Hillyard & the Rock Steady 7 – Home for Dinner (Org Music)
- Momo – Tum Tum Tum (Agogo)
- Fatoumata Diawara – Massa (No Format)
- Juan Carlos Delgado – The Story of Love (Moondo)
- Antoine Dougbe – Et L’Orchestre Poly-Rythmo de Cotonou (Analog Africa)
- Amsterdam Klezmer Band – Diaspora (Asphalt Tango)
- Gafieira Rio Miami – Beleza Pura (Brazilianaire)
- Riccardo Tesi/Paolo Zampini – Camerock (Visage)
- The Klezmatics – We Were Made for These Times (Shamus)
- Tal Mashiach – Who’s Around? (Anzic)
- 3’Ain – Unland (Choux de Bruxelles)
- Chick Corea – Forever Yours (Candid)
- Lucas Santtana – Brasiliano (No Format)
- Tamikrest – Assikel (Glitterbeat)
- L’Alba – Vivu (Buda Musique)
- Berima Amo – Rhythms of Love (ARC Music)
- Trevol – Folk D’Extraradi (Segell Microscopi)
- Vasilis Kostas – Lena (Artsyndesis)
- Vaiano’s Paisanos – Vaiano’s Paisanos (Jalopy)
- Shubaio Quartet – Ayalal (TempülZ)
- Bobby Matos Heritage Ensemble – Live/La Pena (Life Force Jazz)
- Gipsy Kings – Historia (Cooking Vinyl)
- Bobby Sanabria Multiverse Big Band – Arsenio and Beyond (Jazzheads)
- Fenya Rai – 10 Any de Fenya (Segell Microscopi)
- Constantinople – Estuaire (Ma Case)
- Mama Sissoko – Diamond Fingers (One World)
- Tuuletar – Maammo (Nordic Notes)
- BCUC – The Road Is Never Easy (Out Here)