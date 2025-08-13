Clínica de vacunaciones para el regreso a la escuela ocurre el 23 de agosto

El Departamento de Salud del Condado de Sedgwick y Las Escuelas Públicas de Wichita ofrecerán una clínica de vacunaciones este mes.

La clínica ofrecerá vacunaciones gratis para los estudiantes de todos los distritos escolares del Condado de Sedgwick. Los padres de los niños deben estar presentes cuando los niños reciban sus vacunaciones.

Esta clínica será para los niños de la edad preescolar hasta el grado 12.º.

Las familias deben traer registros de vacunaciones e información de seguro médico de los estudiantes. Si no tienen seguro médico, todavía podrán recibir servicios.

La clínica es el sábado 23 de agosto en el Centro Administrativo de Las Escuelas Públicas de Wichita localizada en la esquina de las calles Lincoln y Edgemoor.

El Departamento de Salud tendrá una segunda oportunidad para recibir vacunaciones el sábado 27 de septiembre.

Más información y cómo hacer una cita se puede hallar en el sitio web del Condado de Sedgwick.