Radio Real: 2 de diciembre, 2022

Los senadores republicanos Jerry Moran y Roger Marshall votaron no el martes a la Ley de Respeto al Matrimonio

Ambos senadores de Kansas votaron en contra de una medida que ofrece protecciones federales para matrimonios entre personas del mismo sexo e interraciales.

Inscripciones en las escuelas públicas y privadas de Kansas ha aumentado por segundo año consecutivo

El Departamento de Educación de Kansas dice que la inscripción en las escuelas públicas desde el jardín de niños hasta la escuela preparatoria aumentó en aproximadamente UNO por ciento con respecto al año pasado.

Personas sin hogar han fallecido en el condado Sedgwick cinco veces mas en comparación a años anteriores

Esas muertes se deben principalmente la sobredosis, según el Equipo de Extension para Personas sin Hogar de la Policía de Wichita.

Un juez de Kansas bloqueó una ley que prohibía recetar píldoras abortivas durante las visitas de telemedicina

Los proveedores de aborto dicen que la decisión les ayudará a ampliar el acceso al aborto a las mujeres en todo el estado, particularmente en las áreas rurales que están lejos de las clínicas.

United Way of the Plains conectará a los sobrevivientes de abuso domestico con un refugio estable

La organización sin fines de lucro lo introdujo después de ver que muchos de los refugios de la ciudad para la violencia doméstica están llenos.