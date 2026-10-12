© 2026 KMUW
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
  • Classes/Workshops
  • Art & Museum Exhibits
  • Community Events

Workshop: Painted Trays Inspired by Nick Cave

  • Classes/Workshops
  • Art & Museum Exhibits
  • Community Events

Workshop: Painted Trays Inspired by Nick Cave

$45 | $35 for WAM members | Registration required
Location: Lower Level Art Studio

Paint your own decorative tray inspired by Nick Cave’s 'Grapht' (2024)—a mixed-media assemblage in the museum’s collection spotlighted for the first time in Past & Present. Emily Nickel, a practicing artist and WAM’s School Programs Specialist, will guide you in painting, composition, and surface design. Join us on your own or bring a friend for a relaxing Saturday afternoon before the holidays begin. All materials provided.

Wichita Art Museum
$45 | $35 for WAM members | Registration required
02:00 PM - 04:00 PM on Sat, 5 Dec 2026
Get Tickets
Wichita Art Museum
1400 W. Museum Blvd.
Wichita, Kansas 67203
316-268-4921
http://www.wichitaartmuseum.org