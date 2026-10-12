- Kids & Family,
- Classes/Workshops,
- Art & Museum Exhibits
WAM Nights: ‘Past & Present’ Teen Studio Workshop
- Kids & Family,
- Classes/Workshops,
- Art & Museum Exhibits
WAM Nights: ‘Past & Present’ Teen Studio Workshop
6 – 8 PM
Free and open to teens (ages 13 – 18)
Teens, roll up your sleeves! Join us for a studio workshop inspired by sculptors in 'Past & Present', such as Nick Cave, Dan Friday, and Beth Lipman.
About WAM Nights: We’re open late on Fridays until 9 pm! Get your weekend started with after-hours access to the galleries and shopping in the Museum Store. WAM Nights include programs with artists, musicians, and performers–don’t miss your chance to see the art at WAM in a new way! The museum comes to life with local creatives during WAM Nights!
Wichita Art Museum
06:00 PM - 08:00 PM on Fri, 6 Nov 2026
Wichita Art Museum
1400 W. Museum Blvd.Wichita, Kansas 67203
316-268-4921