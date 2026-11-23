- Kids & Family,
- Art & Museum Exhibits
McCormick School Museum Holiday Open House
- Kids & Family,
- Art & Museum Exhibits
McCormick School Museum Holiday Open House
Saturday, Dec. 5th and Sunday, Dec. 6th
Open for tours
Noon - 5:00 pm
Limited Edition 2026 ornaments for sale while supplies last. $20 each
McCormick School Museum
12:00 PM - 05:00 PM, every day through Dec 06, 2026.
Event Supported By
Wichita Area of Retired School Personnel
316-841-6198
mccormickschoolmuseum@gmail.com
McCormick School Museum
855 S. MartinsonWichita, Kansas 67213
316-841-6198
mccormickschoolmuseum@gmail.com