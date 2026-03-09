- Kids & Family,
- Community Events
McCormick School Museum Annual Christmas Open House
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McCormick School Museum Annual Christmas Open House
Christmas Open House
Friday, Dec. 4th
9:00am-5:00pm with musical performances by WPS students 9:30-2:00pm
Tour with students
Free admission
Donations always welcome
Limited Edition 2026 ornaments for sale while supplies last
McCormick School Museum
09:00 AM - 05:00 AM on Fri, 4 Dec 2026
Event Supported By
Wichita Area of Retired School Personnel
316-841-6198
mccormickschoolmuseum@gmail.com
McCormick School Museum
855 S. MartinsonWichita, Kansas 67213
316-841-6198
mccormickschoolmuseum@gmail.com