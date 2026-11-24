- Art & Museum Exhibits,
- Community Events,
- Kids & Family
"FUNSIZE" - RSG Group Exhibition
- Art & Museum Exhibits,
- Community Events,
- Kids & Family
"FUNSIZE" - RSG Group Exhibition
"FUNSIZE" celebrates the creativity and charm of smaller-scale artwork, featuring a collection of mini masterpieces by talented local & regional artists.
We hope you will join us on First Friday December 4th 2026 from 5:00pm - 8:00pm!
FEATURED ARTISTS:
James Borger
Anne Burkholder
Jonathan Fitz
Mark Flickinger
Kristin Goering
Shannon Hansen
Annie Helmericks-Louder
Brian Hinkle
Cally Krallman
Don Lake
John Louder
Mary Binford Miller
Bret Neathery
Doug Osa
Eric Ryser
Kathleen Shanahan
Susan Tinker
Bruce VanOsdel
David Vollbracht
Reuben Saunders Gallery
05:00 PM - 08:00 PM on Fri, 4 Dec 2026
Artist Group Info
Reuben Saunders Gallery
info@reubensaundersgallery.com
Reuben Saunders Gallery
3215 E Douglas AveWichita, Kansas 67218
(316)682-1481
info@reubensaundersgallery.com