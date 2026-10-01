- Community Events
Banned Books Week Read-In
- Community Events
Banned Books Week Read-In
To help spread the word about and combat book bans, Libro.fm, Silent Book Club, independent bookshops, and public libraries are partnering up for the second year in a row to host Banned Books Read-Ins during Banned Books Week (October 4-10, 2026).
Attendees will receive a free audio copy of either Banned Together or How to Defend Books and Why.
Watermark Books & Cafe
05:00 PM - 07:00 PM on Thu, 8 Oct 2026
Event Supported By
Watermark Books & Cafe
316-682-1181
books@watermarkbooks.com
Watermark Books & Cafe
4701 E. DouglasWichita, Kansas 67218
(316) 682-1181