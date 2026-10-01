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  • Community Events

Banned Books Week Read-In

  • Community Events

Banned Books Week Read-In

To help spread the word about and combat book bans, Libro.fm, Silent Book Club, independent bookshops, and public libraries are partnering up for the second year in a row to host Banned Books Read-Ins during Banned Books Week (October 4-10, 2026).

Attendees will receive a free audio copy of either Banned Together or How to Defend Books and Why.

Watermark Books & Cafe
05:00 PM - 07:00 PM on Thu, 8 Oct 2026
Get Tickets

Event Supported By

Watermark Books & Cafe
316-682-1181
books@watermarkbooks.com
http://www.watermarkbooks.com
Watermark Books & Cafe
4701 E. Douglas
Wichita, Kansas 67218
(316) 682-1181
http://www.watermarkbooks.com/