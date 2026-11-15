- Art & Museum Exhibits
50th Anniversary Former Members Exhibition
- Art & Museum Exhibits
50th Anniversary Former Members Exhibition
Gallery 12 is celebrating its 50th anniversary in 2027. In December & January over 20 former members will be participating in a group show. Opening reception is on First Friday December 4th from 6-9 pm. The exhibition will be on display til January 31st. A closing reception will be held on Final Friday January 30th from 6-9pm.
Gallery 12 will be offering for sale hand printed original lithographs from these former members: R. Finnell, C. Ranney, D. Tigue, C. Branda, H. Greywall, M. Walter, J.A. Ray, J. Dove, A. Horton, J. Shellito, R. Dugan, J. Millard, B. Sieler, K. Enquest, M. Mueller, M.e. Williford, D. Strattman & A. Wong.
Gallery 12 is free and open to the public: Wednesday/Thursday/Saturday 10 am - 4pm & Friday Noon to 6 pm. Also on Sunday from 1-4 pm