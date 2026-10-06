- Film
2026 Tallgrass Film Festival
- Film
2026 Tallgrass Film Festival
Tallgrass Film Association fosters an appreciation of the cinematic arts by creating shared experiences around the international medium of film.
Boulevard Theatres at Old Town
Friday, Saturday, and Sunday
353 N Mead St
Wichita, KS 67202
WSU Shocker Studios
Opening Night Only (Thursday)
3803 E Harry St Ste 121
Wichita, KS 67218
Orpheum Theatre
Saturday Only
200 N Broadway St
Wichita, KS 67202
Wichita CityArts
2nd Floor Board Room
334 N Mead St
Wichita, KS 67202
Hawk’s Nest
Opening Night Only
3210 E Osie St
Wichita, KS 67218
Cargill Community Tent in Old Town Square
Friday and Saturday Night
E 2nd St N
Wichita, KS 67213
Outside of Boulevard Old Town
Velvet Tiger
Sunday Night
429 S Hydraulic
Wichita, KS 67211
Volunteer Lounge
Volunteers Only!
238 N Mead St
Wichita, KS 67202
VIP Lounge
VIP TallPASS Holders Only!
238 N Mead St
Wichita, KS 67202
Find the full film lineup at https://tallgrassfilm.org/film-festival/film-festival-overview/
Sunday: 11:00 AM - 10:00 PM
Thursday: 05:30 PM - 11:59 PM
Friday: 09:30 AM - 11:59 PM
Saturday: 10:45 AM - 11:59 PM