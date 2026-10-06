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  • Film

2026 Tallgrass Film Festival

  • Film

2026 Tallgrass Film Festival

Tallgrass Film Association fosters an appreciation of the cinematic arts by creating shared experiences around the international medium of film.

Boulevard Theatres at Old Town
Friday, Saturday, and Sunday
353 N Mead St
Wichita, KS 67202

WSU Shocker Studios
Opening Night Only (Thursday)
3803 E Harry St Ste 121
Wichita, KS 67218

Orpheum Theatre
Saturday Only
200 N Broadway St
Wichita, KS 67202

Wichita CityArts
2nd Floor Board Room
334 N Mead St
Wichita, KS 67202

Hawk’s Nest
Opening Night Only
3210 E Osie St
Wichita, KS 67218

Cargill Community Tent in Old Town Square
Friday and Saturday Night
E 2nd St N
Wichita, KS 67213
Outside of Boulevard Old Town

Velvet Tiger
Sunday Night
429 S Hydraulic
Wichita, KS 67211

Volunteer Lounge
Volunteers Only!
238 N Mead St
Wichita, KS 67202

VIP Lounge
VIP TallPASS Holders Only!
238 N Mead St
Wichita, KS 67202

Find the full film lineup at https://tallgrassfilm.org/film-festival/film-festival-overview/

Various locations in Downtown Wichita
Every week through Oct 18, 2026.
Sunday: 11:00 AM - 10:00 PM
Thursday: 05:30 PM - 11:59 PM
Friday: 09:30 AM - 11:59 PM
Saturday: 10:45 AM - 11:59 PM
Get Tickets

Event Supported By

Tallgrass Film Association
info@tallgrassfilmfest.com
http://stubbornlyindependent.com
Various locations in Downtown Wichita