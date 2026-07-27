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It's a scorcher out there, Wichita. Here's how to stay cool

KMUW | By Anavi Prakash
Published July 27, 2026 at 12:19 PM CDT
City of Wichita

Wichita public libraries and neighborhood resource centers serve as community cooling centers, with air-conditioning and water available.

The National Weather Service has placed Wichita under a dangerous heat advisory Monday, with temperatures over 100 degrees.

The American Red Cross advises people to stay hydrated and limit their time outdoors. People with pets should also make sure they have adequate shelter and water.

City officials also are urging people to check on neighbors, older adults, and family members who may not have good cooling.

In Wichita, public libraries and neighborhood resource centers serve as community cooling centers, with air-conditioning and water available:

Location
Address
Hours 
Atwater Neighborhood Resource Center
2755 E. 19th St. North

Monday-Thursday, 8:30 a.m.-noon; 1-5:30 p.m. 

Friday, 8:30 a.m.-noon; 1-5 p.m.

Colvin Neighborhood Resource Center
2820 S. Roosevelt 

Monday-Thursday, 8:30 a.m.-noon; 1-5:30 p.m.

Friday, 8:30 a.m.-noon; 1-5 p.m.

Evergreen Neighborhood Resource Center
2601 N. Arkansas Ave.

Monday-Thursday, 8:30 a.m.-noon; 1-5:30 p.m.

Friday, 8:30 a.m.-noon; 1-5 p.m.

Evergreen Community Center & Library
2601 N. Arkansas Ave.

Monday-Thursday, 10 a.m.-8 p.m.

Friday-Saturday, 10 a.m.-6 p.m. 

Brewer Community Center
1329 E. 16th St. North

Monday-Friday, 9 a.m.-10 p.m.

Saturday, 10 a.m.-5 p.m.

Sunday, noon-5 p.m. 

Advanced Learning Library
711 W. 2nd St. North

Monday-Thursday, 10 a.m.-8 p.m.

Friday-Saturday, 10 a.m.-6 p.m. 

Sunday, 1-5 p.m. 

Alford Library Branch
3447 S. Meridian

Monday-Thursday, 10 a.m.-8 p.m. 

Friday-Saturday, 10 a.m.-6 p.m. 

Angelou Northeast Library Branch
3051 E. 21st Street

Tuesday and Friday-Saturday, 11 a.m.-4 p.m.

Wednesday-Thursday, 11 a.m.-7 p.m. 

Rockwell Library Branch
5939 E. 9th

Monday-Thursday, 10 a.m.-8 p.m.

Friday-Saturday, 10 a.m.-6 p.m. 

Walters Library Branch
4195 E. Harry

Monday-Thursday, 11 a.m.-7 p.m.

Friday-Saturday, 11 a.m.-3 p.m.

Westlink Library Branch
8515 Bekemeyer

Monday-Thursday, 10 a.m.-8 p.m. 

Friday-Saturday, 10 a.m.-6 p.m.

The city also has splash pads and community pools open for people looking to cool off. The splash pads are free. No pets are allowed.

Location
Address
Hours 
Boston Park Splash Pad 
6655 E. Zimmerly
N/A
Buffalo Park Splash Pad
10201 Hardtner
N/A
Edgemoor Park Splash Pad
5815 E. 9th
N/A
Evergreen Park Splash Pad
2700 N. Woodland
N/A
Fairmount Park Splash Pad
1647 N. Yale
N/A
Linwood South Park Splash Pad
1901 S. Kansas St.
N/A
Old Town Square Splash Pad
301 N. Mead
N/A
Osage Park Splash Pad
2121 W. 31st St. South
N/A
Planeview Park Splash Pad
2819 Fees
N/A
Riverside Central Park Splash Pad
720 Nims
N/A
W.B. Harrison Park Splash Pad
1300 S. Webb Road
N/A
Aley Swimming Pool
1800 S. Seneca

Tuesday and Thursday, 1-5 p.m.; 6:30-8:30 p.m. 

Wednesday, 1-5 p.m.

Friday-Sunday, 1-6 p.m.

College Hill Swimming Pool
304 S. Circle Dr.

Monday-Thursday, 1-5 p.m.; 6:30-8:30 p.m.

Friday-Sunday, 1-6 p.m.

Harvest Swimming Pool
9500 Provincial St.

Monday and Wednesday, 1-5 p.m.

Tuesday and Thursday, 1-5 p.m.; 6:30-8:30 p.m. 

Friday-Sunday, 1-6 p.m.

McAfee Swimming Pool
1240 E. 14th St. North

Monday, 1-5 p.m. 

Wednesday-Thursday, 1-5 p.m.; 6:30-8:30 p.m. 

Saturday-Sunday, 1-6 p.m.

Minisa Swimming Pool
1350 N. Jeanette Ave.

Monday and Wednesday, 1-5 p.m.; 6:30-8:30 p.m. 

Tuesday, 6:30-8:30 p.m.

Friday and Sunday, 1-6 p.m.

Orchard Swimming Pool
1062 N. Clara

Monday, 6:30-8:30 p.m. 

Tuesday, 1-5 p.m.

Thursday, 1-5 p.m.; 6:30-8:30 p.m.

Friday-Saturday, 1-6 p.m. 

More information is available on the City of Wichita’s website.
Tags
Local Newspoolssplash padWichita Public Libraryhealth
Anavi Prakash
Anavi Prakash is the 2026 Korva Coleman Journalism intern. She is passionate about telling immersive stories through the combination of text, audio, video and photo. Anavi is a rising senior at Northwestern University studying journalism and social policy. She currently serves as editor-in-chief of The Daily Northwestern.
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