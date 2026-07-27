It's a scorcher out there, Wichita. Here's how to stay cool

The National Weather Service has placed Wichita under a dangerous heat advisory Monday, with temperatures over 100 degrees.
The American Red Cross advises people to stay hydrated and limit their time outdoors. People with pets should also make sure they have adequate shelter and water.
City officials also are urging people to check on neighbors, older adults, and family members who may not have good cooling.
In Wichita, public libraries and neighborhood resource centers serve as community cooling centers, with air-conditioning and water available:
|Location
|Address
|Hours
|Atwater Neighborhood Resource Center
|2755 E. 19th St. North
Monday-Thursday, 8:30 a.m.-noon; 1-5:30 p.m.
Friday, 8:30 a.m.-noon; 1-5 p.m.
|Colvin Neighborhood Resource Center
|2820 S. Roosevelt
Monday-Thursday, 8:30 a.m.-noon; 1-5:30 p.m.
Friday, 8:30 a.m.-noon; 1-5 p.m.
|Evergreen Neighborhood Resource Center
|2601 N. Arkansas Ave.
Monday-Thursday, 8:30 a.m.-noon; 1-5:30 p.m.
Friday, 8:30 a.m.-noon; 1-5 p.m.
|Evergreen Community Center & Library
|2601 N. Arkansas Ave.
Monday-Thursday, 10 a.m.-8 p.m.
Friday-Saturday, 10 a.m.-6 p.m.
|Brewer Community Center
|1329 E. 16th St. North
Monday-Friday, 9 a.m.-10 p.m.
Saturday, 10 a.m.-5 p.m.
Sunday, noon-5 p.m.
|Advanced Learning Library
|711 W. 2nd St. North
Monday-Thursday, 10 a.m.-8 p.m.
Friday-Saturday, 10 a.m.-6 p.m.
Sunday, 1-5 p.m.
|Alford Library Branch
|3447 S. Meridian
Monday-Thursday, 10 a.m.-8 p.m.
Friday-Saturday, 10 a.m.-6 p.m.
|Angelou Northeast Library Branch
|3051 E. 21st Street
Tuesday and Friday-Saturday, 11 a.m.-4 p.m.
Wednesday-Thursday, 11 a.m.-7 p.m.
|Rockwell Library Branch
|5939 E. 9th
Monday-Thursday, 10 a.m.-8 p.m.
Friday-Saturday, 10 a.m.-6 p.m.
|Walters Library Branch
|4195 E. Harry
Monday-Thursday, 11 a.m.-7 p.m.
Friday-Saturday, 11 a.m.-3 p.m.
|Westlink Library Branch
|8515 Bekemeyer
Monday-Thursday, 10 a.m.-8 p.m.
Friday-Saturday, 10 a.m.-6 p.m.
The city also has splash pads and community pools open for people looking to cool off. The splash pads are free. No pets are allowed.
|Location
|Address
|Hours
|Boston Park Splash Pad
|6655 E. Zimmerly
|N/A
|Buffalo Park Splash Pad
|10201 Hardtner
|N/A
|Edgemoor Park Splash Pad
|5815 E. 9th
|N/A
|Evergreen Park Splash Pad
|2700 N. Woodland
|N/A
|Fairmount Park Splash Pad
|1647 N. Yale
|N/A
|Linwood South Park Splash Pad
|1901 S. Kansas St.
|N/A
|Old Town Square Splash Pad
|301 N. Mead
|N/A
|Osage Park Splash Pad
|2121 W. 31st St. South
|N/A
|Planeview Park Splash Pad
|2819 Fees
|N/A
|Riverside Central Park Splash Pad
|720 Nims
|N/A
|W.B. Harrison Park Splash Pad
|1300 S. Webb Road
|N/A
|Aley Swimming Pool
|1800 S. Seneca
Tuesday and Thursday, 1-5 p.m.; 6:30-8:30 p.m.
Wednesday, 1-5 p.m.
Friday-Sunday, 1-6 p.m.
|College Hill Swimming Pool
|304 S. Circle Dr.
Monday-Thursday, 1-5 p.m.; 6:30-8:30 p.m.
Friday-Sunday, 1-6 p.m.
|Harvest Swimming Pool
|9500 Provincial St.
Monday and Wednesday, 1-5 p.m.
Tuesday and Thursday, 1-5 p.m.; 6:30-8:30 p.m.
Friday-Sunday, 1-6 p.m.
|McAfee Swimming Pool
|1240 E. 14th St. North
Monday, 1-5 p.m.
Wednesday-Thursday, 1-5 p.m.; 6:30-8:30 p.m.
Saturday-Sunday, 1-6 p.m.
|Minisa Swimming Pool
|1350 N. Jeanette Ave.
Monday and Wednesday, 1-5 p.m.; 6:30-8:30 p.m.
Tuesday, 6:30-8:30 p.m.
Friday and Sunday, 1-6 p.m.
|Orchard Swimming Pool
|1062 N. Clara
Monday, 6:30-8:30 p.m.
Tuesday, 1-5 p.m.
Thursday, 1-5 p.m.; 6:30-8:30 p.m.
Friday-Saturday, 1-6 p.m.
More information is available on the City of Wichita’s website.