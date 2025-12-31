Strange Currency's Best Albums of 2025
The Face of 68—Peter Holsapple/Adult Child—Buick Audra/The Melancholy Season—Benmont Tench/Reflections—Frank Hannon/Bear—Friendship Commanders (ties)
- Anything Is Possible—Chris Stamey
- Hangover Terrace—Ron Sexsmith
- Long After The Fire—Vicki Peterson and John Cowsill
- Wise Men Never Try/Wise Men Never Try Vol.11—Maria Elena Silva (tie)
- Believeyoume—Shiner
- Opaque—Street Eaters
- Goodbye Small Head—Ezra Furman
- Hurricane Umbrellas—The Gunshy
- Dropsonic—Dropsonic
- Getting Killed—Geese
- Bleeds—Wednesday
- Songs in the Key of Yikes—Superchunk
- No Fun In The Chrysalis—Them Coulee Boys
- …And The Mermaid—Dave Hause
- Take It—The Problem With Kids Today
- A Few Tears of Eros—Trevor Sensor
- A Sober Conversation—BC Camplight
- Anatomy—Sally Potter
- Then Again—Andre LaFosse
- Valerian Tea—Magic Fig
- Lightning Might Strike—Juliana Hatfield
- Ripe—Pretty Rude
- Squawk!—Savak
- The Surprise Party—Andhi & The O’Neills