Music
Strange Currency

Strange Currency's Best Albums of 2025

By Jedd Beaudoin
Published December 31, 2025 at 12:00 AM CST

  1. The Face of 68—Peter Holsapple/Adult Child—Buick Audra/The Melancholy Season—Benmont Tench/Reflections—Frank Hannon/Bear—Friendship Commanders (ties)
  2. Anything Is Possible—Chris Stamey
  3. Hangover Terrace—Ron Sexsmith
  4. Long After The Fire—Vicki Peterson and John Cowsill
  5. Wise Men Never Try/Wise Men Never Try Vol.11—Maria Elena Silva (tie)
  6. Believeyoume—Shiner 
  7. Opaque—Street Eaters
  8. Goodbye Small Head—Ezra Furman
  9. Hurricane Umbrellas—The Gunshy
  10. Dropsonic—Dropsonic
  11. Getting Killed—Geese
  12. Bleeds—Wednesday
  13. Songs in the Key of Yikes—Superchunk 
  14. No Fun In The Chrysalis—Them Coulee Boys
  15. …And The Mermaid—Dave Hause
  16. Take It—The Problem With Kids Today 
  17. A Few Tears of Eros—Trevor Sensor
  18. A Sober Conversation—BC Camplight
  19. Anatomy—Sally Potter
  20. Then Again—Andre LaFosse
  21. Valerian Tea—Magic Fig
  22. Lightning Might Strike—Juliana Hatfield
  23. Ripe—Pretty Rude
  24. Squawk!—Savak
  25. The Surprise Party—Andhi & The O’Neills
Jedd Beaudoin
Jedd Beaudoin is host/producer of the nationally syndicated program Strange Currency. He created and host the podcast Into Music, which examines musical mentorship and creative approaches to the composition, recording and performance of songs. As a music journalist, his work has appeared in PopMatters, Vox, No Depression and Keyboard Magazine.
