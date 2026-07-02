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Music
Global Village

Global Village Top 40 – June 2026

By Chris Heim
Published July 2, 2026 at 12:01 PM CDT
  1. Lucas Santtana – Brasiliano (No Format)
  2. Tamikrest – Assikel (Glitterbeat)
  3. L’Alba – Vivu (Buda Musique)
  4. Berima Amo – Rhythms of Love (ARC Music)
  5. Eliane Elias – Ao Vivo (Candid)
  6. Trevol – Folk D’Extraradi (Segell Microscopi)
  7. Vasilis Kostas – Lena (Artsyndesis)
  8. Shubaio Quartet – Ayalal (TempülZ)
  9. David Hillyard & the Rock Steady 7 – Home for Dinner (Org Music)
  10. Momo – Tum Tum Tum (Agogo)
  11. Fatoumata Diawara – Massa (No Format)
  12. Juan Carlos Quintero – The Story of Love (Moondo)
  13. Bobby Matos Heritage Ensemble – Live/La Pena (Life Force Jazz)
  14. Antoine Dougbe – Et L’Orchestre Poly-Rythmo de Cotonou (Analog Africa)
  15. Gipsy Kings – Historia (Cooking Vinyl)
  16. Baklava Express – Sababa (Baklava Express)
  17. Vaiano’s Paisanos – Vaiano’s Paisanos (Jalopy)
  18. Altin Gun – Garip (ATO)
  19. Gafieira Rio Miami – Beleza Pura (Brazilianaire)
  20. Riccardo Tesi/Paolo Zampini – Camerock (Visage)
  21. Bobby Sanabria Multiverse Big Band – Arsenio and Beyond (Jazzheads)
  22. Amsterdam Klezmer Band – Diaspora (Asphalt Tango)
  23. Sergio Pereira – Colors of Time (SP Music)
  24. Fenya Rai – 10 Any de Fenya (Segell Microscopi)
  25. Buena Vista All Stars – Una Noche en la Habana (Gianni Music Group)
  26. Ragna – Ragna (Go Danish Folk)
  27. Constantinople – Estuaire (Ma Case)
  28. Canzoniere Grecanico Salentino – Il Mito (Ponderosa Music Records)
  29. Syran Mbenza – Rumba Africa (Stern’s Music)
  30. Tehrani Drom & Parisa Karimi Nolan – Unveiled (Lula World)
  31. Various Artists – Music for a Revolution, Vol. 2 (Radio Martika)
  32. Mama Sissoko – Diamond Fingers (One World)
  33. Various Artists – Leve Leve Vol. 2 (Bongo Joe)
  34. Saly Kouyate – Mali Kelen (Remote Records/Studio Mali)
  35. Vigad – Tri, I (Fono)
  36. Tuuletar – Maammo (Nordic Notes)
  37. Teija Niku – Tovi (Teija Niku)
  38. BCUC – The Road Is Never Easy (Out Here)
  39. Neba Solo/Benego Diakite – A Djinn and a Hunter Went Walking (Nonesuch)
  40. Xabi Aburruzaga – Bask (DND)
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Global Village music
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Chris Heim
Chris Heim produces and hosts Global Village, a nationally and internationally distributed world music show; the nightly jazz show Night Train, and Crossroads, KMUW’s twice-weekly blues and R&B show. Chris is also a critic and freelance writer whose work has appeared in the Chicago Tribune, Utne, Global Rhythm, Dirty Linen, and Option, among others.
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