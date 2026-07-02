Global Village Top 40 – June 2026
- Lucas Santtana – Brasiliano (No Format)
- Tamikrest – Assikel (Glitterbeat)
- L’Alba – Vivu (Buda Musique)
- Berima Amo – Rhythms of Love (ARC Music)
- Eliane Elias – Ao Vivo (Candid)
- Trevol – Folk D’Extraradi (Segell Microscopi)
- Vasilis Kostas – Lena (Artsyndesis)
- Shubaio Quartet – Ayalal (TempülZ)
- David Hillyard & the Rock Steady 7 – Home for Dinner (Org Music)
- Momo – Tum Tum Tum (Agogo)
- Fatoumata Diawara – Massa (No Format)
- Juan Carlos Quintero – The Story of Love (Moondo)
- Bobby Matos Heritage Ensemble – Live/La Pena (Life Force Jazz)
- Antoine Dougbe – Et L’Orchestre Poly-Rythmo de Cotonou (Analog Africa)
- Gipsy Kings – Historia (Cooking Vinyl)
- Baklava Express – Sababa (Baklava Express)
- Vaiano’s Paisanos – Vaiano’s Paisanos (Jalopy)
- Altin Gun – Garip (ATO)
- Gafieira Rio Miami – Beleza Pura (Brazilianaire)
- Riccardo Tesi/Paolo Zampini – Camerock (Visage)
- Bobby Sanabria Multiverse Big Band – Arsenio and Beyond (Jazzheads)
- Amsterdam Klezmer Band – Diaspora (Asphalt Tango)
- Sergio Pereira – Colors of Time (SP Music)
- Fenya Rai – 10 Any de Fenya (Segell Microscopi)
- Buena Vista All Stars – Una Noche en la Habana (Gianni Music Group)
- Ragna – Ragna (Go Danish Folk)
- Constantinople – Estuaire (Ma Case)
- Canzoniere Grecanico Salentino – Il Mito (Ponderosa Music Records)
- Syran Mbenza – Rumba Africa (Stern’s Music)
- Tehrani Drom & Parisa Karimi Nolan – Unveiled (Lula World)
- Various Artists – Music for a Revolution, Vol. 2 (Radio Martika)
- Mama Sissoko – Diamond Fingers (One World)
- Various Artists – Leve Leve Vol. 2 (Bongo Joe)
- Saly Kouyate – Mali Kelen (Remote Records/Studio Mali)
- Vigad – Tri, I (Fono)
- Tuuletar – Maammo (Nordic Notes)
- Teija Niku – Tovi (Teija Niku)
- BCUC – The Road Is Never Easy (Out Here)
- Neba Solo/Benego Diakite – A Djinn and a Hunter Went Walking (Nonesuch)
- Xabi Aburruzaga – Bask (DND)