Radio Real: 23 de diciembre, 2022

Empezamos con consejos de la Asociación de Salud Mental del Condado de

Sedgwick quienes nos indican que las vacaciones pueden llegar a ser estresantes.

En gran parte debido a que las familias son cada vez más móviles y puede ser

difícil reunirlos a todos. así como las obligaciones financieras que adquirimos

pueden llegar a ser inquietantes. Los sentimientos de ansiedad y depresión son muy

comunes en Wichita, y pueden convertirse en un desafío aún mayor cuando se

aproximan las vacaciones y el final del año.

En lo referente a las finanzas, es importante establecer un presupuesto con

anticipación y hacer todo lo posible para cumplirlo. Planifica los costos de los

alimentos, los regalos y otros gastos. Si te sientes abrumado por el gasto de los

regalos, menciona la idea de un intercambio de regalos en grupo para limitar el

numero de personas para las que estarás comprando.

Los regalos caseros también son bien recibidos y pueden ser una excelente manera

de ahorrar dinero, especialmente si sabes de carpintería, sabes tejer o disfrutas

cocinar.

Además, no es conveniente ocuparse demasiado y llegar a abandonar hábitos

saludables. Continúa haciendo ejercicio, come bien, duerme lo suficiente y toma

descansos para estar solo de ser necesario. Esta puede ser una época estresante del

año y no es el momento de dejar de cuidarse.

Muchos utilizan el tabaco y el teléfono celular como estimulantes, pues ayudan a

lidiar con el estrés, pero ten en cuenta que son adictivos y a largo plazo tienen el

efecto opuesto y es más difícil calmarse cuando uno siente ansiedad. El alcohol,

por su parte es un estimulante depresivo que suele estar presente en las fiestas y

reuniones navideñas, recuerda que agregar un depresivo si uno se siente deprimido

no es una buena idea.

Finalmente, de ser necesario, no temas buscar ayuda médica. En Wichita,

consejeros y terapeutas están disponibles para ofrecer su asistencia profesional,

incluso cuando se trata solo de una condición de temporada. Pero recuerda que

preocupaciones temporales no desaparece automáticamente cuando las temporadas

terminan. Los problemas de salud mental que permanecen sin atenderse pueden

convertirse en problemas difíciles si no se tratan.

Por ello toma tu tiempo y disfruta de la temporada navideña. Puedes llevar a tu

familia a ver luces navideñas. Como Las Luces Navideñas - Lights at Ability Point

- (anteriormente conocidas como Lights on St. Paul) estarán abiertas hasta el 28 de

diciembre todas las noches de 5:30 a 9 de la noche. Maneja a través del país de las

maravillas navideñas con más de 1 millón de luces y pantallas. Este evento es una

tradición navideña de Wichita y es para recaudación de fondos para personas con

discapacidades intelectuales y de desarrollo del condado de Sedgwick. La tarifa

por auto es de $ 10 en efectivo.

Y la Oficina de Extension del condado de Sedgwick te invita a su fiesta del Dia de

los Reyes Magos el sábado 7 de enero de 3 a 5 de la tarde. Tendrán

entretenimiento, manualidades para jugar, danzas, mesas culturales, y aguinaldo

para los niños. La oficina de Extension del Condado esta al oeste en la calle 21

número 7001 en Wichita.

Pasamos ahora al pronostico del estado del tiempo para esta semana. Para hoy

miércoles las temperaturas continuaran descendiendo, amaneceremos con 0 grados,

con una máxima de 40 grados con cielos nublados, para el jueves amanecemos con

una temperatura de menos 2 grados y una máxima de 5 grados con una gran

posibilidad de nieve. Para el viernes la mínima es de 4 y la máxima de 15 grados y

para el sábado y el domingo las temperaturas oscilaran de entre los 15 a los 35

grados Fahrenheit. Recuerde cuidar a sus mascotas, no las deja afuera durante las

temperaturas congelantes.

Así llegamos hoy al final de nuestro noticiero semanal. Vamos a tener un receso

con Radio Real. Regresaremos para continuar nuestro noticiero semanal el viernes

6 de enero. De momento les deseamos una Feliz Navidad y un Prospero Ano

Nuevo.