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USD259 K-12 Student Art Show
- Art & Museum Exhibits,
- Community Events,
- Kids & Family
USD259 K-12 Student Art Show
Join us for a special event to view USD259 K-12 students’ artwork on display at the Wichita Art Museum! Exhibition on Display: September 19 – November 29, 2026
Submission to the USD259 Student Art Gallery is coordinated by Wichita Public Schools. Entries are selected by participating teachers, and individual students should contact their teacher for participation details.
Wichita Art Museum
10:00 AM - 05:00 PM, every day through Nov 29, 2026.
Wichita Art Museum
1400 W. Museum Blvd.Wichita, Kansas 67203
316-268-4921