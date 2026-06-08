Sunflower Summer | Verano Girasol 2026

Kansas families with students from pre-kindergarten through 12th grade can enjoy free admission to the summer special exhibition Collidoscope: de la Torre Brother’s Retro-Perspective through the Sunflower Summer program.

This program is for Kansas residents only and gives school-aged children and their families access to attractions across the state—completely free.

◆ New for 2026: Tickets can be used once per attraction, per season.

How to Claim Your Tickets

Download the Sunflower Summer app

Create a family account (parents, legal guardians, or grandparents)

Add your children or grandchildren

Visit the Wichita Art Museum and show your digital Passport at the Welcome Desk

Each student gets one free admission per attraction. Once their digital passport is stamped, the ticket becomes unavailable.

◆ Up to one adult may receive a free ticket when accompanying a Kansas student.

◆ Tickets may be transferred between adults using the app.

Who Qualifies

Kansas students (Pre-K through 12th grade), including those in public, private, and homeschool programs, and one accompanying adult.

Grandparents can also enjoy the experience with their grandkids by creating a family account and receiving transferred tickets from a legal guardian.

About the Program

Sunflower Summer is a program of Kansas Tourism, designed to help families explore the state together, offering free access to over 90 museums, zoos, historic sites, and nature centers. Learn more at sunflowersummer.org.

SUNFLOWER SUMMER IS BROUGHT TO YOU BY:

Kansas Tourism

Sunflower Summer en el Museo de Arte de Wichita

Del 9 de julio al 2 de agosto de 2026

Las familias de Kansas con estudiantes desde preescolar hasta 12º grado pueden disfrutar de entrada gratuita a la exposición especial de verano Collidoscope: de la Torre Brother’s Retro-Perspective gracias al programa Sunflower Summer (Verano Girasol).

Este programa es solo para residentes de Kansas y ofrece acceso gratuito a atracciones por todo el estado para los niños en edad escolar y sus familias.

◆ Nuevo para 2026: Las entradas pueden usarse una sola vez por atracción, por temporada.

Cómo Reclamar sus Entradas

Descargue la aplicación Sunflower Summer (Verano Girasol)

Cree una cuenta familiar (padres, tutores legales o abuelos)

Agregue a sus hijos o nietos a la cuenta

Visite el Museo de Arte de Wichita y muestre su Pasaporte digital en la recepción

Cada estudiante recibe una entrada gratuita por atracción. Una vez usada, el pasaporte se sella y la entrada ya no estará disponible.

◆ Solo un adulto puede recibir entrada gratuita por cada grupo de estudiantes.

◆ Las entradas pueden transferirse entre adultos que tengan la aplicación.

¿Quién Califica?

Estudiantes de Kansas desde preescolar hasta 12º grado, incluyendo escuelas públicas, privadas y educación en el hogar, y un adulto acompañante.

Los abuelos también pueden disfrutar de la experiencia con sus nietos al crear una cuenta familiar y recibir entradas transferidas por el padre o tutor legal.

Sobre el Programa

Sunflower Summer es un programa de Kansas Tourism diseñado para ayudar a las familias a explorar el estado juntas, con acceso gratuito a más de 90 museos, zoológicos, sitios históricos y centros naturales. Más información en sunflowersummer.org.

EL SUNFLOWER SUMMER ESTÁ PATROCINADO POR:

Kansas Tourism

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