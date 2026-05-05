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Preserva tu Historia (en Español): Archivos personales y preservando la historia Latina de KS
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Preserva tu Historia (en Español): Archivos personales y preservando la historia Latina de KS
Ven y aprende acerca de los archivos personales y como puedes ayudar preservar la historia Latina de Kansas en Spencer Research Library de KU.
Evergreen library
01:50 PM - 02:30 PM on Fri, 5 Jun 2026
Event Supported By
Wichita Public Library
316-261-8500
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