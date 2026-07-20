Old Town Farm and Art Market

Old Town Farm & Art Market is a weekly farmers market in Downtown Wichita, Kansas, attracting thousands of weekly residents and visitors to the city. Located in the historic Old Town district, defined by brick-lined streets and native limestone buildings from the 1800s, the market serves as a central community gathering place celebrating local agriculture, art, and culture.

Open Saturdays

People browsing and shopping at an outdoor market with colorful tents, trees, and buildings in the background.

April 4th - December 19th

April-October

8:00am-1:00pm

Holiday Market Season

(November & December)

10:00am-1:00pm

Market Location

835 E. 1st St. N.

Wichita, KS 67202

Somewhere in Winter

(Nov. 26th - Jan 3rd)

250 N. St. Francis