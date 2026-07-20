- Community Events
Old Town Farm and Art Market
- Community Events
Old Town Farm and Art Market
Old Town Farm & Art Market is a weekly farmers market in Downtown Wichita, Kansas, attracting thousands of weekly residents and visitors to the city. Located in the historic Old Town district, defined by brick-lined streets and native limestone buildings from the 1800s, the market serves as a central community gathering place celebrating local agriculture, art, and culture.
Open Saturdays
People browsing and shopping at an outdoor market with colorful tents, trees, and buildings in the background.
April 4th - December 19th
April-October
8:00am-1:00pm
Holiday Market Season
(November & December)
10:00am-1:00pm
Market Location
835 E. 1st St. N.
Wichita, KS 67202
Somewhere in Winter
(Nov. 26th - Jan 3rd)
250 N. St. Francis
Old Town Farm and Art Market Plaza
Every week through Sep 26, 2026.
Saturday: 08:00 AM - 01:00 PM
Saturday: 08:00 AM - 01:00 PM
Event Supported By
Old Town Farm and Art Market
Old Town Farm and Art Market Plaza
835 E. 1st St. N.Wichita, Kansas 67202