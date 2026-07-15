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Noche WAM: Recorrido Destacado de Arte Chicano, Hispano y Latino
- Kids & Family,
- Art & Museum Exhibits,
- Community Events
Noche WAM: Recorrido Destacado de Arte Chicano, Hispano y Latino
Dos Recorridos: 6:15 y 7:15 PM
Explore el arte chicano, hispano y latino en WAM en un recorrido conversacional por el museo, disponible en inglés o español. Los docentes del museo serán sus guías a través de las exposiciones, incluyendo Collidoscope: de la Torre Brothers Retro-Perspective, Emilio Sánchez: Sunlight and Shadow, y Eden Quispe: Narrative Threads, así como una impresionante nueva adquisición, Songlines de María Berrío. (Incluye la entrada a la exposición con boleto Collidoscope: de la Torre Brothers Retro-Perspective)
Wichita Art Museum
Gratis y abierto al público
06:00 PM - 08:00 PM on Fri, 24 Jul 2026
Wichita Art Museum
1400 W. Museum Blvd.Wichita, Kansas 67203
316-268-4921