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Midsummer Faire
- Fairs & Festivals,
- Art & Museum Exhibits,
- Classes/Workshops
Midsummer Faire
Come hang out at the Midsummer Faire and get involved with a class/make it-take it , browse fiber related items for sale or view the art gallery filled with fiber related arts. Don’t forget to have a yummy slice of pie while you are there!
Wichita Weavers Spinners Dyers Guild
10:00 AM - 03:00 PM on Sat, 27 Jun 2026
Event Supported By
Wichita Weavers Spinners Dyers Guild
3162840314
wichitaweavers@gmail.com
Wichita Weavers Spinners Dyers Guild
751 George Washington Blvd.Wichita , Kansas 67211
3162840314
wichitaweavers@gmail.com