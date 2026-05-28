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Midsummer Faire

  • Fairs & Festivals
  • Art & Museum Exhibits
  • Classes/Workshops

Midsummer Faire

Come hang out at the Midsummer Faire and get involved with a class/make it-take it , browse fiber related items for sale or view the art gallery filled with fiber related arts. Don’t forget to have a yummy slice of pie while you are there!

Wichita Weavers Spinners Dyers Guild
10:00 AM - 03:00 PM on Sat, 27 Jun 2026

Event Supported By

Wichita Weavers Spinners Dyers Guild
3162840314
wichitaweavers@gmail.com
wichitaweavers.prairiefibers.org
Wichita Weavers Spinners Dyers Guild
751 George Washington Blvd.
Wichita , Kansas 67211
3162840314
wichitaweavers@gmail.com
wichitaweavers.prairiefibers.org