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GAZA, IRAN AND BEYOND: THE COSTS KEEP RISING GUEST SPEAKER PHYLLIS BENNIS
- Community Events,
- Charity & Outreach,
- Lectures/Literary
GAZA, IRAN AND BEYOND: THE COSTS KEEP RISING GUEST SPEAKER PHYLLIS BENNIS
The Global Learning Center is hosting the 72st Anniversary UN Banquet and Award Ceremony.
PHYLLIS BENNIS HAS SPENT HER LIFE STUDYING THE MIDDLE EAST AND WRITING TWELVE BOOKS AND DOZENS OF ARTICLES ON THE REGION. A DYNAMIC SPEAKER AND A COMPASSIONATE PERSON, SHE IS A NATURAL TEACHER WHO FAIRLY AND CLEARLY EXPLAINS COMPLEX CONFLICTS. SHE IS ALSO A FELLOW OF THE TRANSNATIONAL INSTITUTE IN AMSTERDAM.
PHYLLIS HELPED FOUND THE U.S. CAMPAIGN FOR PALESTINIAN RIGHTS AND MORE RECENTLY SPENT SIX YEARS ON THE BOARD OF JEWISH VOICE FOR PEACE, WHICH SHE NOW SERVES AS INTERNATIONAL ADVISER. SHE HAS SERVED AS AN INFORMAL ADVISER TO MEMBERS AT THE UNITED NATIONS.
WSU Marcus Welcome Center
$15-$35
05:30 PM - 08:30 PM on Sat, 17 Oct 2026
Event Supported By
The Global Learning Center, Wichita, KS
316-648-6406
glc.wichita@pb06.wixemails.com
WSU Marcus Welcome Center
1845 E Fairmount StWichita, Kansas 67260