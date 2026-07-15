- Kids & Family,
- Community Events,
- Art & Museum Exhibits
Fiesta Nocturna Emergente de WAM: Edición Collidoscopio
- Kids & Family,
- Community Events,
- Art & Museum Exhibits
Fiesta Nocturna Emergente de WAM: Edición Collidoscopio
Celebra la creatividad vibrante de los hermanos de la Torre durante una noche de arte, música y comunidad. Ve automóviles bajo las estrellas con clubes locales de autos lowrider, únete a la pista de baile y participa en actividades artísticas con artistas locales. Trae a un amigo y acompáñanos a una fiesta gratuita.
Únete a nosotros en el museo para una experiencia con invitados especiales, incluyendo:
• DJ Haroldo Rueda
• El maestro de ceremonias Tavo Núñez
• Invitados especiales Eleazar & Rita Ortega (promotores de charrería–rodeo mexicano en Wichita)
• Clubes de autos Low Rider de Wichita (con José Ceballos)
• Creación de arte con la artista Geli Chavez
• Recorridos por las galerías en español e inglés
About WAM Nights: We’re open late on Fridays until 9 pm. Start your weekend with after-hours access to the galleries, shopping in the Museum Store, and a stop at EAT for dinner and specialty drinks. WAM Nights feature programs with artists, musicians, and performers, offering a dynamic way to experience the museum. The building comes to life with local creatives during WAM Nights—an energizing, creative start to your weekend. WAM Nights are generously supported by Art Bridges Foundation’s Access for All program.