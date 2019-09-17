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  • Theater & Dance: Musicals

Dinnertime: A Play in Seven Courses

  • Theater & Dance: Musicals

Dinnertime: A Play in Seven Courses

The WSU School of Performing Arts presents Dinnertime: A Play in Seven Courses. Winner of the 2026 Bela Kiralyfalvi National Student Playwriting Competition.
Written by Anna Halza and directed by Jane Gabbert

WSU's Welsbacher Theatre
September 17-19 at 7:30 p.m.
$17 general admission tickets
1 free student ticket with WSU ID

Welsbacher Theatre
$17
07:30 PM - 09:30 PM, every day through Sep 19, 2026.

Event Supported By

WSU School of Performing Arts
Welsbacher Theatre
5015 East 29th St N
Wichita, Kansas 67220