ArtVenture Familiar: Explorando a través de Collidoscope

Evento gratuito y abierto al público (incluye admisión a Collidoscope: De la Torre Brothers Retro-Perspective)

Déjate sorprender por un caleidoscopio de actividades para todas las edades dirigidas por artistas, organizaciones y negocios hispanos y latinos de nuestra comunidad. Disfruta de una variedad de camiones de comida al aire libre, vive la alegría de la música y la danza en vivo, crea obras de arte inspiradas en los hermanos de la Torre y acompáñanos en la exhibición para disfrutar de sesiones bilingües de cuentacuentos (StoryTimes).

Conéctate con recursos comunitarios en mesas de información, incluyendo:

• Cámara de Comercio Hispana de Wichita

• Ser – Empoderando a las Mujeres

• Creando un mundo sin barreras

• Sparrow Artist Collective

• Celebra

• Salud + Bienestar

Presentaciones de música y danza en vivo:

• Presentado por China Peña de Univision, Lo Que Nadie Nos Preguntó y Charla Sin Brújula

• Baile Folclórico Latinx

• Música por La Wapa (Deysi Sosa), Tavo Nuñez y Judilena Flores

• Segmento de entretenimiento para los peques, La Güera de Sinaloa

• Demostraciones de salsa y bomba para todas las edades por Baila Wichita (2 – 3 PM)

• Invitados especiales Tavo Nuñez de La Familia Nuñez y DJ Haroldo Rueda

Camiones y mesas de comida:

• Las Margaritas (comida inspirada en Honduras y aguas frescas)

• Camión de comida Los Pumas (burritos, quesadillas y antojitos de México)

◆ Pintura facial por la artista Carlotta Evans

◆ Fotografía por The César Effect

◆ Entrada gratuita a la espectacular exhibición Collidoscope: de la Torre Brothers Retro-Perspective

¡Celebra la creatividad, la cultura y la comunidad en una tarde llena de arte, color y diversión para toda la familia!