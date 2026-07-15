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ArtVenture Familiar: Explorando a través de Collidoscope
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ArtVenture Familiar: Explorando a través de Collidoscope
ArtVenture Familiar: Explorando a través de Collidoscope
Evento gratuito y abierto al público (incluye admisión a Collidoscope: De la Torre Brothers Retro-Perspective)
Déjate sorprender por un caleidoscopio de actividades para todas las edades dirigidas por artistas, organizaciones y negocios hispanos y latinos de nuestra comunidad. Disfruta de una variedad de camiones de comida al aire libre, vive la alegría de la música y la danza en vivo, crea obras de arte inspiradas en los hermanos de la Torre y acompáñanos en la exhibición para disfrutar de sesiones bilingües de cuentacuentos (StoryTimes).
Conéctate con recursos comunitarios en mesas de información, incluyendo:
• Cámara de Comercio Hispana de Wichita
• Ser – Empoderando a las Mujeres
• Creando un mundo sin barreras
• Sparrow Artist Collective
• Celebra
• Salud + Bienestar
Presentaciones de música y danza en vivo:
• Presentado por China Peña de Univision, Lo Que Nadie Nos Preguntó y Charla Sin Brújula
• Baile Folclórico Latinx
• Música por La Wapa (Deysi Sosa), Tavo Nuñez y Judilena Flores
• Segmento de entretenimiento para los peques, La Güera de Sinaloa
• Demostraciones de salsa y bomba para todas las edades por Baila Wichita (2 – 3 PM)
• Invitados especiales Tavo Nuñez de La Familia Nuñez y DJ Haroldo Rueda
Camiones y mesas de comida:
• Las Margaritas (comida inspirada en Honduras y aguas frescas)
• Camión de comida Los Pumas (burritos, quesadillas y antojitos de México)
◆ Pintura facial por la artista Carlotta Evans
◆ Fotografía por The César Effect
◆ Entrada gratuita a la espectacular exhibición Collidoscope: de la Torre Brothers Retro-Perspective
¡Celebra la creatividad, la cultura y la comunidad en una tarde llena de arte, color y diversión para toda la familia!