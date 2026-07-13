- Community Events,
- Meetings & Conventions
2026 Women in Public Service Conference - Engaging and Empowering Others
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2026 Women in Public Service Conference - Engaging and Empowering Others
2026 Women in Public Service Conference - Engaging and Empowering Others
Everyone is welcome to attend the Women in Public Service conference. Here is your chance to grow, network, learn from inspiring speakers on topics in a choice of workshops and main sessions.
Join us August 6, 2026!
Where: Wichita State Rhatigan Student Center
Time: Check in starts: 8:00am | Program: 8:30am-4:15pm
Conference includes light breakfast and lunch
Member - $85
Non-Member - $130
Register by July 27, 2026
Wichita State University - Rhatigan Student Center
08:30 AM - 04:15 PM on Thu, 6 Aug 2026
Event Supported By
Wichita State Public Policy and Management Center
316-978-6335
Laura.Baxter@wichita.edu
Wichita State University - Rhatigan Student Center
1845 FairmountWichita, Kansas 67260-0211
3169786338
Laura.Baxter@wichita.edu