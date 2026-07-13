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2026 Women in Public Service Conference - Engaging and Empowering Others

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2026 Women in Public Service Conference - Engaging and Empowering Others

2026 Women in Public Service Conference - Engaging and Empowering Others
Everyone is welcome to attend the Women in Public Service conference. Here is your chance to grow, network, learn from inspiring speakers on topics in a choice of workshops and main sessions.

Join us August 6, 2026!

Where: Wichita State Rhatigan Student Center

Time: Check in starts: 8:00am | Program: 8:30am-4:15pm

Conference includes light breakfast and lunch

Member - $85

Non-Member - $130

Register by July 27, 2026

Wichita State University - Rhatigan Student Center
08:30 AM - 04:15 PM on Thu, 6 Aug 2026
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Event Supported By

Wichita State Public Policy and Management Center
316-978-6335
Laura.Baxter@wichita.edu
https://www.wichita.edu/services/ppmc/PPMC_Projects/WPS.php
Wichita State University - Rhatigan Student Center
1845 Fairmount
Wichita, Kansas 67260-0211
3169786338
Laura.Baxter@wichita.edu
https://myemail-api.constantcontact.com/Register-now-for-Women-in-Public-Service-Conference--Making-Space-.html?soid=1103731777473&amp;aid=53aSqETr-yc