2026 Women in Public Service Conference - Engaging and Empowering Others

Everyone is welcome to attend the Women in Public Service conference. Here is your chance to grow, network, learn from inspiring speakers on topics in a choice of workshops and main sessions.

Join us August 6, 2026!

Where: Wichita State Rhatigan Student Center

Time: Check in starts: 8:00am | Program: 8:30am-4:15pm

Conference includes light breakfast and lunch

Member - $85

Non-Member - $130

Register by July 27, 2026