- Book Readings,
- Community Events
2026 Kansas Writing Convention: Writing Our History & Creating Our Future
- Book Readings,
- Community Events
2026 Kansas Writing Convention: Writing Our History & Creating Our Future
Writing Our History & Creating Our Future
Building Community Right
2026 Kansas Writing Convention
Save the Date
October 2-4, 2026
Bonus Writing Retreat Day - October 1 (optional)
Rock Springs Ranch • 1168 KS-157 • Junction City, KS 66441
Rock Springs Ranch
08:00 AM - 05:00 PM, every day through Oct 04, 2026.
Event Supported By
Kansas Authors Club
Rock Springs Ranch
1168 KS-157Junction City, Kansas 66441
(785) 257-3221