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2026 Kansas Writing Convention: Writing Our History & Creating Our Future

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2026 Kansas Writing Convention: Writing Our History & Creating Our Future

Writing Our History & Creating Our Future

Building Community Right

2026 Kansas Writing Convention
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October 2-4, 2026
Bonus Writing Retreat Day - October 1 (optional)

Rock Springs Ranch • ​1168 KS-157 • Junction City, KS 66441

Rock Springs Ranch
08:00 AM - 05:00 PM, every day through Oct 04, 2026.
Get Tickets

Event Supported By

Kansas Authors Club
https://www.kansasauthorsclub.org
Rock Springs Ranch
1168 KS-157
Junction City, Kansas 66441
(785) 257-3221
https://rockspringsranch.org