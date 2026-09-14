© 2026 KMUW
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
  • Community Events

2026 Kansas Railfest

  • Community Events

2026 Kansas Railfest

Saturday, September 26th, 2026

9:00 AM - 4:00 PM

Admission is $10.00 for age 13 and over. $5.00 for ages 4-12. Kids 3 and under are free when accompanied by an adult!

PLUS: FANTASTIC MUSICIANS, FUN FOOD AND TREATS, DOOR PRIZES, BALLOON ANIMALS, FACE PAINTING, GUEST LOCOMOTIVE FROM THE K&O RAILROAD, OPERATION LIFESAVER, TOY TRAIN LAYOUTS FROM THE WICHITA TOY TRAIN MUSEUM, A SCAVENGER HUNT WITH PRIZES, AND MORE!

Great Plains Transportation Museum
$10
09:00 AM - 04:00 PM on Sat, 26 Sep 2026

Event Supported By

Great Plains Transportation Museum
https://www.gptm.us/
Great Plains Transportation Museum
700 E Douglas Ave
Wichita, Kansas 67202
(316) 263-0944
https://www.gptm.us