- Community Events
2026 Kansas Railfest
- Community Events
2026 Kansas Railfest
Saturday, September 26th, 2026
9:00 AM - 4:00 PM
Admission is $10.00 for age 13 and over. $5.00 for ages 4-12. Kids 3 and under are free when accompanied by an adult!
PLUS: FANTASTIC MUSICIANS, FUN FOOD AND TREATS, DOOR PRIZES, BALLOON ANIMALS, FACE PAINTING, GUEST LOCOMOTIVE FROM THE K&O RAILROAD, OPERATION LIFESAVER, TOY TRAIN LAYOUTS FROM THE WICHITA TOY TRAIN MUSEUM, A SCAVENGER HUNT WITH PRIZES, AND MORE!
Great Plains Transportation Museum
$10
09:00 AM - 04:00 PM on Sat, 26 Sep 2026
Event Supported By
Great Plains Transportation Museum
Great Plains Transportation Museum
700 E Douglas AveWichita, Kansas 67202
(316) 263-0944