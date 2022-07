Preguntas Frecuentes: Obteniendo los hechos correctos sobre el voto del aborto en Kansas

Una guía sobre cómo Kansas actualmente restringe los abortos y cómo eso podría cambiar.

El 2 de agosto, los votantes de Kansas decidirán si eliminaran o no las protecciones al aborto de la constitución estatal. La enmienda cambiaría la constitución estatal para que no contenga el derecho al aborto.

¿Qué restricciones de aborto existen actualmente en Kansas?

Kansas actualmente regula el acceso al aborto de varias maneras:

El aborto está prohibido después de las 22 semanas de gestación excepto cuando el embarazo pone en peligro la vida de la mujer.

Las pacientes deben recibir asesoramiento e información dirigidos por el estado diseñados para desalentarlas antes desometerse a un aborto (llamado "consentimiento informado"), seguido de un período de espera de 24 horas.

Los pacientes deben recibir un ultrasonido y se les debe ofrecer la oportunidad de ver la imagen.

Los menores deben recibir el consentimiento de los padres o una petición de derivación judicial.

La atención del aborto por telemedicina está prohibida: los pacientes deben ir en persona a una de las cuatro clínicas de aborto del estado, ubicadas en Wichita y Overland Park. No se les puede recetar una pastilla abortiva a través de una videoconsulta.

Está prohibido el aborto con fines de selección de sexo.

La financiación pública del aborto se limita a los casos de violación, incesto o cuando la vida de la mujer corre peligro.

Es posible que los planes de seguros privados solo cubran el aborto para proteger la vida de la mujer.

Los planes de seguro de salud que se ofrecen en el intercambio de salud estatal solo pueden cubrir el aborto para proteger la vida de la mujer.

En general, las regulaciones existentes colocan a Kansas entre los estados más restrictivos en lo que respecta al aborto.

Si la enmienda falla, ¿desaparecerán las restricciones al aborto existentes?

No habría un impacto inmediato en las restricciones de aborto existentes si la enmienda falla. Las restricciones podrían desafiarse en los tribunales, tal cómo podrían haber sido desafiadas en el pasado, pero los expertos legales dicen que es poco probable que la mayoría lo haga.

Si la enmienda falla, ¿Kansas permitiría “abortos financiados por los contribuyentes”?

Muy improbable. La prohibición de la financiación pública del aborto ya está escrita en la ley estatal. Kansas ya es uno de los estados más restrictivos en lo que respecta a la cobertura del aborto. Es uno de los únicos 11 estados que prohíben la cobertura de seguro privado del aborto, excepto por riesgo de vida de la mujer, pero sin excepciones por violación, incesto o riesgo grave de salud.

Si la enmienda tiene éxito, ¿Kansas prohibirá los abortos?

Más probable. La enmienda en sí no prohibiría el aborto, pero permitiría a la legislatura promulgar prohibiciones en la próxima sesión legislativa.

Un director regional del Value Them Both Coalition dijo a sus partidarios que el grupo tiene una legislación lista que prohibiría casi todos los abortos. El proyecto de ley HB 2746 criminalizaría los abortos a partir de la fertilización, sin excepciones por violación, incesto o para salvar la vida de la madre. La legislatura controlada por los republicanos también puede proponer que se convierta en delito ayudar o ayudar a alguien a obtener un aborto, o ayudar a alguien a viajar fuera del estado para obtener un aborto.

Si se aprueba la enmienda, la capacidad de los opositores al aborto en la Legislatura para prohibir el aborto dependerá del equilibrio de poder en el gobierno estatal luego de las elecciones intermedias de noviembre. Si la gobernadora Laura Kelly, demócrata y partidaria del derecho al aborto, gana la reelección, los legisladores necesitarían una mayoría de dos tercios en ambas cámaras para anular un posible veto. Si el oponente republicano de Kelly, Derek Schmidt, está en la oficina del gobernador, es posible que la Legislatura solo necesite una mayoría simple para aprobar una prohibición.