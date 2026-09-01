© 2026 KMUW
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
Music
Night Train

Night Train Top 40 - August 2026

By Chris Heim
Published September 1, 2026 at 12:00 AM CDT

Night Train Top 40 – August 2026

  1. Goldings-Bernstein-Stewart – Rhombus (Smoke Sessions)
  2. La Lucha – Tides (Fuzzy Water Music)
  3. Haruna Fukazawa – Plays at the Wrong Time (Orange Paw)
  4. Jeff Rupert – Sea Spell (Rupe Media)
  5. Smithsonian Jazz Masterworks Orchestra – Ellington Masterworks (MCG Jazz)
  6. Alternative Guitar Summit – Honoring Pat Martino, Vol. 2 (High Note)
  7. Judith Owen – Suit Yourself (Twanky)
  8. Django Festival Allstars – Evolution (Motema)
  9. Gabriel Mark Hasselbach – Mid Century Modern Vo. 4 (Wind Tunnel)
  10. Bria Skonberg – Indigo (Cellar)
  11. Catherine Russell – Live @ Jazz at Lincoln Center (Dot Time)
  12. Ben Flocks – Moonshades (West Cliff)
  13. Chuck Bergeron – Bass and Face (Summit)
  14. Jacques Lesure – Live at Lavender Blue (Kindred Rhythms)
  15. Roosevelt Hoover III – Backyard Blues (Roosevelt Hoover III)
  16. Nat Reeves – Now in Time (Side Door)
  17. Tierney Sutton/Tamir Hendelman – Spring (BFM Jazz)
  18. Conrad Herwig – The Latin Side of Chick Corea (Savant)
  19. Roni Ben-Hur – Abriendo Puertas (Dot Time)
  20. Justin Pierce – Sway (Justin Pierce)
  21. Faye Carol – Faye Sings the Blues (Get Down)
  22. Brad Goode Quintet – Live Your Dream (Origin)
  23. Mark Winkler – Love Comes First (Café Pacific)
  24. Jeremy Monteiro Organ Quartet – Live Upon Nassim Hill (Jazz Note)
  25. Ali Ryerson Quartet – Ali Ryerson Quartet (ACR Music)
  26. Ray Obiedo – Slight Accent (Rhythmus)
  27. Russ Anixter’s Hippie Big Band – What Next? (Russ Anixter)
  28. Michael Dease Big Band – Return Trajectory (Origin)
  29. Robert Jospe – The Night Sky (Robert Jospe)
  30. Tom Ricci – Happening in Buenos Aires (Tom Ricci)
  31. Seamus Blake – EH! (Cellar)
  32. Erica Von Kleist – Pic Pocket (Erica Von Kleist)
  33. Bobby Broom – Notes of Thanks (Clean Sweep Music)
  34. Ron Carter/Yotam Silberstein – Duets (JoJo)
  35. Eliane Elias – Ao Vivo (Candid)
  36. Ben Wolfe – Any Time After Now (Resident Arts)
  37. Jeff Hamilton Trio – A New Chapter (RMI Records)
  38. Leigh Pilzer – Keep Holding On (Strange Woman)
  39. Kenny Barron – So Many Lovely Things (Elemental)
  40. Billy Childs – Triumvirate (Mack Avenue)
Tags
Night Train musicjazz
Chris Heim
Chris Heim produces and hosts Global Village, a nationally and internationally distributed world music show; the jazz show Night Train, and the weekly Concert Calendar. Chris is also a critic and freelance writer whose work has appeared in the Chicago Tribune, Utne, Global Rhythm, Dirty Linen, and Option, among others.
See stories by Chris Heim