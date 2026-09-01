Night Train Top 40 - August 2026
Night Train Top 40 – August 2026
- Goldings-Bernstein-Stewart – Rhombus (Smoke Sessions)
- La Lucha – Tides (Fuzzy Water Music)
- Haruna Fukazawa – Plays at the Wrong Time (Orange Paw)
- Jeff Rupert – Sea Spell (Rupe Media)
- Smithsonian Jazz Masterworks Orchestra – Ellington Masterworks (MCG Jazz)
- Alternative Guitar Summit – Honoring Pat Martino, Vol. 2 (High Note)
- Judith Owen – Suit Yourself (Twanky)
- Django Festival Allstars – Evolution (Motema)
- Gabriel Mark Hasselbach – Mid Century Modern Vo. 4 (Wind Tunnel)
- Bria Skonberg – Indigo (Cellar)
- Catherine Russell – Live @ Jazz at Lincoln Center (Dot Time)
- Ben Flocks – Moonshades (West Cliff)
- Chuck Bergeron – Bass and Face (Summit)
- Jacques Lesure – Live at Lavender Blue (Kindred Rhythms)
- Roosevelt Hoover III – Backyard Blues (Roosevelt Hoover III)
- Nat Reeves – Now in Time (Side Door)
- Tierney Sutton/Tamir Hendelman – Spring (BFM Jazz)
- Conrad Herwig – The Latin Side of Chick Corea (Savant)
- Roni Ben-Hur – Abriendo Puertas (Dot Time)
- Justin Pierce – Sway (Justin Pierce)
- Faye Carol – Faye Sings the Blues (Get Down)
- Brad Goode Quintet – Live Your Dream (Origin)
- Mark Winkler – Love Comes First (Café Pacific)
- Jeremy Monteiro Organ Quartet – Live Upon Nassim Hill (Jazz Note)
- Ali Ryerson Quartet – Ali Ryerson Quartet (ACR Music)
- Ray Obiedo – Slight Accent (Rhythmus)
- Russ Anixter’s Hippie Big Band – What Next? (Russ Anixter)
- Michael Dease Big Band – Return Trajectory (Origin)
- Robert Jospe – The Night Sky (Robert Jospe)
- Tom Ricci – Happening in Buenos Aires (Tom Ricci)
- Seamus Blake – EH! (Cellar)
- Erica Von Kleist – Pic Pocket (Erica Von Kleist)
- Bobby Broom – Notes of Thanks (Clean Sweep Music)
- Ron Carter/Yotam Silberstein – Duets (JoJo)
- Eliane Elias – Ao Vivo (Candid)
- Ben Wolfe – Any Time After Now (Resident Arts)
- Jeff Hamilton Trio – A New Chapter (RMI Records)
- Leigh Pilzer – Keep Holding On (Strange Woman)
- Kenny Barron – So Many Lovely Things (Elemental)
- Billy Childs – Triumvirate (Mack Avenue)