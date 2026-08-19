Night Train Top 40 – July 2026
- Smithsonian Jazz Masterworks Orchestra – Ellington Masterworks (MCG Jazz)
- Alternative Guitar Summit – Honoring Pat Martino, Vol. 2 (High Note)
- Catherine Russell – Live @ Jazz at Lincoln Center (Dot Time)
- Seamus Blake – EH! (Cellar)
- Erica Von Kleist – Pic Pocket (Erica Von Kleist)
- Bobby Broom – Notes of Thanks (Clean Sweep Music)
- Ron Carter/Yotam Silberstein – Duets (JoJo)
- Taj Mahal & the Phantom Blues Band – Time (Thirty Tigers)
- Jacques Lesure – Live at Lavender Blue (Kindred Rhythms)
- Judith Owen – Suit Yourself (Twanky)
- Ron Carter/Yotam Silberstein – Duets (JoJo)
- Eliane Elias – Ao Vivo (Candid)
- Ahmad Jamal – At the Jazz Showcase: Live in Chicago (Resonance)
- Flying High – Still Soaring (Songbook Ink)
- Bria Skonberg – Indigo (Cellar)
- Roosevelt Hoover III – Backyard Blues (Roosevelt Hoover III)
- Nat Reeves – Now in Time (Side Door)
- Tierney Sutton/Tamir Hendelman – Spring (BFM Jazz)
- Juan Sebastian Delgado – Tangos Imaginarios (In Tempo Musique)
- Steve Wilson – Endurang Sonance (Smoke Sessions)
- Django Festival Allstars – Evolution (Motema)
- Ben Wolfe – Any Time After Now (Resident Arts)
- Ted Rosenthal – The Good Old Days (TMR Music)
- Jeff Hamilton Trio – A New Chapter (RMI Records)
- Chick Corea – Forever Yours (Candid)
- Stacey Kent – A Time for Love (Naïve)
- Reid Hoyson Project – Home (Reid Hoyson Productions)
- Jenny Klukken – Marimba Standards (Jenny Klukken)
- Tobin Mueller/Tomas Martinez – Blue Side Vol. 2 (ArtsForge)
- Ben Flocks – Moonshades (West Cliff)
- Joe Syrian Motor City Jazz Octet – A Blue Time (Circle 9)
- Leigh Pilzer – Keep Holding On (Strange Woman)
- Charlie Apicella & Iron City – Live in NYC (Zoho)
- Peter Erskine – Peregrine (Hard Wag)
- Kenny Barron – So Many Lovely Things (Elemental)
- Billy Childs – Triumvirate (Mack Avenue)
- Brian Lynch – Torch Bearers (Hollistic MusicWorks)
- Blue Moods – Directions and Expressions (Posi-Tone)
- Sam Yahel – Quiet Flow (La Reserve)
- Alexa Tarantino – The Roar & the Whisper (Blue Engine)