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Night Train

Night Train Top 40 – July 2026

By Chris Heim
Published August 19, 2026 at 10:15 AM CDT

  1. Smithsonian Jazz Masterworks Orchestra – Ellington Masterworks (MCG Jazz)
  2. Alternative Guitar Summit – Honoring Pat Martino, Vol. 2 (High Note)
  3. Catherine Russell – Live @ Jazz at Lincoln Center (Dot Time)
  4. Seamus Blake – EH! (Cellar)
  5. Erica Von Kleist – Pic Pocket (Erica Von Kleist)
  6. Bobby Broom – Notes of Thanks (Clean Sweep Music)
  7. Ron Carter/Yotam Silberstein – Duets (JoJo)
  8. Taj Mahal & the Phantom Blues Band – Time (Thirty Tigers)
  9. Jacques Lesure – Live at Lavender Blue (Kindred Rhythms)
  10. Judith Owen – Suit Yourself (Twanky)
  11. Ron Carter/Yotam Silberstein – Duets (JoJo)
  12. Eliane Elias – Ao Vivo (Candid)
  13. Ahmad Jamal – At the Jazz Showcase: Live in Chicago (Resonance)
  14. Flying High – Still Soaring (Songbook Ink)
  15. Bria Skonberg – Indigo (Cellar)
  16. Roosevelt Hoover III – Backyard Blues (Roosevelt Hoover III)
  17. Nat Reeves – Now in Time (Side Door)
  18. Tierney Sutton/Tamir Hendelman – Spring (BFM Jazz)
  19. Juan Sebastian Delgado – Tangos Imaginarios (In Tempo Musique)
  20. Steve Wilson – Endurang Sonance (Smoke Sessions)
  21. Django Festival Allstars – Evolution (Motema)
  22. Ben Wolfe – Any Time After Now (Resident Arts)
  23. Ted Rosenthal – The Good Old Days (TMR Music)
  24. Jeff Hamilton Trio – A New Chapter (RMI Records)
  25. Chick Corea – Forever Yours (Candid)
  26. Stacey Kent – A Time for Love (Naïve)
  27. Reid Hoyson Project – Home (Reid Hoyson Productions)
  28. Jenny Klukken – Marimba Standards (Jenny Klukken)
  29. Tobin Mueller/Tomas Martinez – Blue Side Vol. 2 (ArtsForge)
  30. Ben Flocks – Moonshades (West Cliff)
  31. Joe Syrian Motor City Jazz Octet – A Blue Time (Circle 9)
  32. Leigh Pilzer – Keep Holding On (Strange Woman)
  33. Charlie Apicella & Iron City – Live in NYC (Zoho)
  34. Peter Erskine – Peregrine (Hard Wag)
  35. Kenny Barron – So Many Lovely Things (Elemental)
  36. Billy Childs – Triumvirate (Mack Avenue)
  37. Brian Lynch – Torch Bearers (Hollistic MusicWorks)
  38. Blue Moods – Directions and Expressions (Posi-Tone)
  39. Sam Yahel – Quiet Flow (La Reserve)
  40. Alexa Tarantino – The Roar & the Whisper (Blue Engine)
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Night Train music
Chris Heim
Chris Heim produces and hosts Global Village, a nationally and internationally distributed world music show; the jazz show Night Train, and the weekly Concert Calendar. Chris is also a critic and freelance writer whose work has appeared in the Chicago Tribune, Utne, Global Rhythm, Dirty Linen, and Option, among others.
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