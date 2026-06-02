Global Village Top 40 – May 2026
- Fenya Rai – 10 Any de Fenya (Segell Microscopi)
- David Hillyard & the Rock Steady 7 – Home for Dinner (Org Music)
- Shubiao Quartet – Ayalal (Tempulz)
- Vaiano’s Paisanos – Vaiano’s Paisanos (Jalopy)
- Bobby Matos Heritage Ensemble – Live/La Pena (Life Force Jazz)
- Juan Carlos Quintero – The Story of Love (Moondo)
- Buena Vista All Stars – Una Noche en la Habana (Gianni Music Group)
- Ragna – Ragna (Go Danish Folk)
- Baklava Express – Sababa (Baklava Express)
- Constantinople – Estuaire (Ma Case)
- Canzoniere Grecanico Salentino – Il Mito (Ponderosa Music Records)
- Syran Mbenza – Rumba Africa (Stern’s Music)
- Altin Gun – Garip (ATO)
- Gafieira Rio Miami – Beleza Pura (Brazilianaire)
- Riccardo Tesi/Paolo Zampini – Camerock (Visage)
- Bobby Sanabria Multiverse Big Band – Arsenio and Beyond (Jazzheads)
- Thomas Noel & the City’s Song – The Napoli Sessions (Frontierra)
- Djekady – Benkan (Djekady)
- Tehrani Drom & Parisa Karimi Nolan – Unveiled (Lula World)
- Various Artists – Music for a Revolution, Vol. 2 (Radio Martika)
- Amsterdam Klezmer Band – Diaspora (Asphalt Tango)
- Mama Sissoko – Diamond Fingers (One World)
- Various Artists – Leve Leve Vol. 2 (Bongo Joe)
- Saly Kouyate – Mali Kelen (Remote Records/Studio Mali)
- Antoine Dougbe – Et L’Orchestre Poly-Rythmo de Cotonou (Analog Africa)
- Vigad – Tri, I (Fono)
- Catrin Finch – Notes to Myself (Bendigedig)
- Gao Hong – Symphony of Self (Naxos World)
- Monoswezi – Moyo (Parallel)
- Chicago Immigrant Orchestra – Sanctuary (Chicago Immigrant Orchestra)
- Gangbe Brass Band- From Ouidah to Another World (Salt N' Ginger Music)
- Either/Orchestra – Ethiopiques Vol. 32 (Buda)
- Tuuletar – Maammo (Nordic Notes)
- Teija Niku – Tovi (Teija Niku)
- BCUC – The Road Is Never Easy (Out Here)
- Neba Solo/Benego Diakite – A Djinn and a Hunter Went Walking (Nonesuch)
- Alaa Zouiten – Aficionado – Flamenco Moro (Alaa Zouiten)
- Xabi Aburruzaga – Bask (DND)
- Guitari Baro – Guitari Baro (Chrysalis)
- Floating Sofa Quartet – Tides (Go’ Danish Folk Music)