Global Village

Global Village Top 40 – May 2026

By Chris Heim
Published June 2, 2026 at 11:16 AM CDT
  1. Fenya Rai – 10 Any de Fenya (Segell Microscopi)
  2. David Hillyard & the Rock Steady 7 – Home for Dinner (Org Music)
  3. Shubiao Quartet – Ayalal (Tempulz)
  4. Vaiano’s Paisanos – Vaiano’s Paisanos (Jalopy)
  5. Bobby Matos Heritage Ensemble – Live/La Pena (Life Force Jazz)
  6. Juan Carlos Quintero – The Story of Love (Moondo)
  7. Buena Vista All Stars – Una Noche en la Habana (Gianni Music Group)
  8. Ragna – Ragna (Go Danish Folk)
  9. Baklava Express – Sababa (Baklava Express)
  10. Constantinople – Estuaire (Ma Case)
  11. Canzoniere Grecanico Salentino – Il Mito (Ponderosa Music Records)
  12. Syran Mbenza – Rumba Africa (Stern’s Music)
  13. Altin Gun – Garip (ATO)
  14. Gafieira Rio Miami – Beleza Pura (Brazilianaire)
  15. Riccardo Tesi/Paolo Zampini – Camerock (Visage)
  16. Bobby Sanabria Multiverse Big Band – Arsenio and Beyond (Jazzheads)
  17. Thomas Noel & the City’s Song – The Napoli Sessions (Frontierra)
  18. Djekady – Benkan (Djekady)
  19. Tehrani Drom & Parisa Karimi Nolan – Unveiled (Lula World)
  20. Various Artists – Music for a Revolution, Vol. 2 (Radio Martika)
  21. Amsterdam Klezmer Band – Diaspora (Asphalt Tango)
  22. Mama Sissoko – Diamond Fingers (One World)
  23. Various Artists – Leve Leve Vol. 2 (Bongo Joe)
  24. Saly Kouyate – Mali Kelen (Remote Records/Studio Mali)
  25. Antoine Dougbe – Et L’Orchestre Poly-Rythmo de Cotonou (Analog Africa)
  26. Vigad – Tri, I (Fono)
  27. Catrin Finch – Notes to Myself (Bendigedig)
  28. Gao Hong – Symphony of Self (Naxos World)
  29. Monoswezi – Moyo (Parallel)
  30. Chicago Immigrant Orchestra – Sanctuary (Chicago Immigrant Orchestra)
  31. Gangbe Brass Band- From Ouidah to Another World (Salt N' Ginger Music)
  32. Either/Orchestra – Ethiopiques Vol. 32 (Buda)
  33. Tuuletar – Maammo (Nordic Notes)
  34. Teija Niku – Tovi (Teija Niku)
  35. BCUC – The Road Is Never Easy (Out Here)
  36. Neba Solo/Benego Diakite – A Djinn and a Hunter Went Walking (Nonesuch)
  37. Alaa Zouiten – Aficionado – Flamenco Moro (Alaa Zouiten)
  38. Xabi Aburruzaga – Bask (DND)
  39. Guitari Baro – Guitari Baro (Chrysalis)
  40. Floating Sofa Quartet – Tides (Go’ Danish Folk Music)
Tags
Global Village music
Chris Heim produces and hosts Global Village, a nationally and internationally distributed world music show; the nightly jazz show Night Train, and Crossroads, KMUW’s twice-weekly blues and R&B show. Chris is also a critic and freelance writer whose work has appeared in the Chicago Tribune, Utne, Global Rhythm, Dirty Linen, and Option, among others.
