Global Village Top 40 – March 2026
1. Various Artists – Leve Leve Vol. 2 (Bongo Joe)
2. Constantinople – Estuaire (Ma Case)
3. Gafieira Rio Miami – Beleza Pura (Brazilianaire)
4. Syran Mbenza – Rumba Africa (Stern’s Music)
5. Gaudi – Jazz Gone Dub (Dubmission)
6. Ragna – Ragna (Go Danish Folk)
7. Various Artists – Music for a Revolution, Vol. 2 (Radio Martika)
8. Hami Hamoo – Soiya (Accords Croises/PIAS)
9. Mariachi El Bronx – Mariachi El Bronx (ATO)
10. Crossing – The Path Before Us (Circular Music)
11. Monoswezi – Moyo (Parallel)
12. Chicago Immigrant Orchestra – Sanctuary (Chicago Immigrant Orchestra)
13. Gangbe Brass Band- From Ouidah to Another World (Salt N' Ginger Music)
14. Kasambwe Brothers – Kasambwe Brothers (MASS MoCA Records)
15. Roger Davidson/Frank London Klezmer Orchestra – Villages of Old (Soundbrush)
16. Ranil – Galaxia Tropical (Analog Africa)
17. Livia Mattos – Verve (YB Music)
18. Either/Orchestra – Ethiopiques Vol. 32 (Buda)
19. Tuuletar – Maammo (Nordic Notes)
20. Canzoniere Grecanico Salentino – Il Mito (Ponderosa Music Records)
21. Muluken Melesse – Ethiopiques Vol. 31 (Buda)
22. Ayalew Mesfin -Hasabe (Vampi Soul)
23. Teija Niku – Tovi (Teija Niku)
24. Neba Solo/Benego Diakite – A Djinn and a Hunter Went Walking (Nonesuch)
25. Los Zheros – Psychedelic Cumbia Party (VampiSoul)
26. Alaa Zouiten – Aficionado – Flamenco Moro (Alaa Zouiten)
27. Xabi Aburruzaga – Bask (DND)
28. Stick Figure – Free Flow Sessions (Ruffwood Records)
29. Revolutionary Snake Ensemble – Serpentine (Cuneiform Records)
30. Woodlands Backafall – Traditional Colours (Kakafon)
31. Afrodream – Guiss Guiss (Rubik Music)
32. La Cumbia Chicharra – Quinto Mundo (Music Box/L’Autre Dist.)
33. Guitari Baro – Guitari Baro (Chrysalis)
34. Floating Sofa Quartet – Tides (Go’ Danish Folk Music)
35. Bijan Chemirani/Redi Hasa/Rami Khalife – L’Antidote (Ponderosa)
36. Mahotella Queens – Buya Buya (Umsakazo)
37. Mande Sila – Live at Levon Helm Studio (Contre Jour)
38. Doudou Nganga – Tokororo (Doudou Nganga)
39. Afro-Caribbean Jazz Collective – Cortadito (Afro-Caribbean Jazz Collective)
40. Noura Mint Seymali – Yenbett (Glitterbeat)