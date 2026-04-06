Music
Global Village

Global Village Top 40 – March 2026

By Chris Heim
Published April 6, 2026 at 9:54 AM CDT

1. Various Artists – Leve Leve Vol. 2 (Bongo Joe)

2. Constantinople – Estuaire (Ma Case)

3. Gafieira Rio Miami – Beleza Pura (Brazilianaire)

4. Syran Mbenza – Rumba Africa (Stern’s Music)

5. Gaudi – Jazz Gone Dub (Dubmission)

6. Ragna – Ragna (Go Danish Folk)

7. Various Artists – Music for a Revolution, Vol. 2 (Radio Martika)

8. Hami Hamoo – Soiya (Accords Croises/PIAS)

9. Mariachi El Bronx – Mariachi El Bronx (ATO)

10. Crossing – The Path Before Us (Circular Music)

11. Monoswezi – Moyo (Parallel)

12. Chicago Immigrant Orchestra – Sanctuary (Chicago Immigrant Orchestra)

13. Gangbe Brass Band- From Ouidah to Another World (Salt N' Ginger Music)

14. Kasambwe Brothers – Kasambwe Brothers (MASS MoCA Records)

15. Roger Davidson/Frank London Klezmer Orchestra – Villages of Old (Soundbrush)

16. Ranil – Galaxia Tropical (Analog Africa)

17. Livia Mattos – Verve (YB Music)

18. Either/Orchestra – Ethiopiques Vol. 32 (Buda)

19. Tuuletar – Maammo (Nordic Notes)

20. Canzoniere Grecanico Salentino – Il Mito (Ponderosa Music Records)

21. Muluken Melesse – Ethiopiques Vol. 31 (Buda)

22. Ayalew Mesfin -Hasabe (Vampi Soul)

23. Teija Niku – Tovi (Teija Niku)

24. Neba Solo/Benego Diakite – A Djinn and a Hunter Went Walking (Nonesuch)

25. Los Zheros – Psychedelic Cumbia Party (VampiSoul)

26. Alaa Zouiten – Aficionado – Flamenco Moro (Alaa Zouiten)

27. Xabi Aburruzaga – Bask (DND)

28. Stick Figure – Free Flow Sessions (Ruffwood Records)

29. Revolutionary Snake Ensemble – Serpentine (Cuneiform Records)

30. Woodlands Backafall – Traditional Colours (Kakafon)

31. Afrodream – Guiss Guiss (Rubik Music)

32. La Cumbia Chicharra – Quinto Mundo (Music Box/L’Autre Dist.)

33. Guitari Baro – Guitari Baro (Chrysalis)

34. Floating Sofa Quartet – Tides (Go’ Danish Folk Music)

35. Bijan Chemirani/Redi Hasa/Rami Khalife – L’Antidote (Ponderosa)

36. Mahotella Queens – Buya Buya (Umsakazo)

37. Mande Sila – Live at Levon Helm Studio (Contre Jour)

38. Doudou Nganga – Tokororo (Doudou Nganga)

39. Afro-Caribbean Jazz Collective – Cortadito (Afro-Caribbean Jazz Collective)

40. Noura Mint Seymali – Yenbett (Glitterbeat)

Chris Heim
Chris Heim produces and hosts Global Village, a nationally and internationally distributed world music show; the nightly jazz show Night Train, and Crossroads, KMUW’s twice-weekly blues and R&B show. Chris is also a critic and freelance writer whose work has appeared in the Chicago Tribune, Utne, Global Rhythm, Dirty Linen, and Option, among others.
See stories by Chris Heim