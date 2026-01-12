Global Village Top 40 – December 2025

1. Afrodream – Guiss Guiss (Rubik Music)

2. Alaa Zouiten – Aficionado – Flamenco Moro (Alaa Zouiten)

3. Xabi Aburruzaga – Bask (DND)

4. Syran Mbenza – Rumba Africa (Stern’s Music)

5. La Cumbia Chicharra – Quinto Mundo (Music Box/L’Autre Dist.)

6. Revolutionary Snake Ensemble – Serpentine (Cuneiform Records)

7. Mulatu Astatke – Mulatu Plays Mulatu (Strut)

8. Balkin Taksim – Acide Balkanique (Buda Musique)

9. Kiala & the Afroblaster – One Race (Tangential Music)

10. Floating Sofa Quartet – Tides (Go’ Danish Folk Music)

11. Woodlands Backafall – Traditional Colours (Kakafon)

12. Bijan Chemirani/Redi Hasa/Rami Khalife – L’Antidote (Ponderosa)

13. Mahotella Queens – Buya Buya (Umsakazo)

14. Steven Oquendo Latin Jazz Orchestra – A Centennial Salute to Tito & Tito (Truth Revolution)

15. Mande Sila – Live at Levon Helm Studio (Contre Jour)

16. Kasambwe Brothers – Kasambwe Brothers (MASS MoCA Records)

17. Oduchu – Nostalgia (Stallion Era)

18. Guitari Baro – Guitari Baro (Chrysalis)

19. Stick Figure – Free Flow Sessions (Ruffwood Records)

20. Doudou Nganga – Tokororo (Doudou Nganga)

21. Afro-Caribbean Jazz Collective – Cortadito (Afro-Caribbean Jazz Collective)

22. Hollie Cook – Shy Girl (Mr. Bongo)

23. La Cuivraille – Tournivelle (Inouie Distribution)

24. O Rom – Radio Rom (Phonotype)

25. Ra Di Spina – Vocazioni (Audio Image)

26. Le Vent du Nord – Voisinages (La Compagnie du Nord)

27. Berta Rojas – La huella de las cuerdas (ON Music)

28. Various – Music For A Revolution (Radio Martika)

29. Los Wembler’s de Iquitos – Selva (VampiSoul)

30. Radio Tarifa – La Noche (Buda Musique)

31. Noura Mint Seymali – Yenbett (Glitterbeat)

32. Cochemea – Volume 3: Ancestros Futuros (Daptone)

33. Los Zheros – Psychedelic Cumbia Party (VampiSoul)

34. Ranil y Su Conjunto Tropical – Sonido Amizonico (VampiSoul)

35. Chekh Lo - Naame (World Circuit)

36. Mighty Rootsmen –Mighty Rootsmen (Bullet Proof)

37. Kingston Lions – Kingston Lions (Bullet Proof)

38. Ahmed Mukhtar/Ignacio Lusardi Monteverde – Al-Hambra (Arc Music)

39. Eljuri – As Es El Mundo (Manovill)

40. Zingarua – Serotonina (Maninalto!)

