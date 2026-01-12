Global Village Top 40 – December 2025
1. Afrodream – Guiss Guiss (Rubik Music)
2. Alaa Zouiten – Aficionado – Flamenco Moro (Alaa Zouiten)
3. Xabi Aburruzaga – Bask (DND)
4. Syran Mbenza – Rumba Africa (Stern’s Music)
5. La Cumbia Chicharra – Quinto Mundo (Music Box/L’Autre Dist.)
6. Revolutionary Snake Ensemble – Serpentine (Cuneiform Records)
7. Mulatu Astatke – Mulatu Plays Mulatu (Strut)
8. Balkin Taksim – Acide Balkanique (Buda Musique)
9. Kiala & the Afroblaster – One Race (Tangential Music)
10. Floating Sofa Quartet – Tides (Go’ Danish Folk Music)
11. Woodlands Backafall – Traditional Colours (Kakafon)
12. Bijan Chemirani/Redi Hasa/Rami Khalife – L’Antidote (Ponderosa)
13. Mahotella Queens – Buya Buya (Umsakazo)
14. Steven Oquendo Latin Jazz Orchestra – A Centennial Salute to Tito & Tito (Truth Revolution)
15. Mande Sila – Live at Levon Helm Studio (Contre Jour)
16. Kasambwe Brothers – Kasambwe Brothers (MASS MoCA Records)
17. Oduchu – Nostalgia (Stallion Era)
18. Guitari Baro – Guitari Baro (Chrysalis)
19. Stick Figure – Free Flow Sessions (Ruffwood Records)
20. Doudou Nganga – Tokororo (Doudou Nganga)
21. Afro-Caribbean Jazz Collective – Cortadito (Afro-Caribbean Jazz Collective)
22. Hollie Cook – Shy Girl (Mr. Bongo)
23. La Cuivraille – Tournivelle (Inouie Distribution)
24. O Rom – Radio Rom (Phonotype)
25. Ra Di Spina – Vocazioni (Audio Image)
26. Le Vent du Nord – Voisinages (La Compagnie du Nord)
27. Berta Rojas – La huella de las cuerdas (ON Music)
28. Various – Music For A Revolution (Radio Martika)
29. Los Wembler’s de Iquitos – Selva (VampiSoul)
30. Radio Tarifa – La Noche (Buda Musique)
31. Noura Mint Seymali – Yenbett (Glitterbeat)
32. Cochemea – Volume 3: Ancestros Futuros (Daptone)
33. Los Zheros – Psychedelic Cumbia Party (VampiSoul)
34. Ranil y Su Conjunto Tropical – Sonido Amizonico (VampiSoul)
35. Chekh Lo - Naame (World Circuit)
36. Mighty Rootsmen –Mighty Rootsmen (Bullet Proof)
37. Kingston Lions – Kingston Lions (Bullet Proof)
38. Ahmed Mukhtar/Ignacio Lusardi Monteverde – Al-Hambra (Arc Music)
39. Eljuri – As Es El Mundo (Manovill)
40. Zingarua – Serotonina (Maninalto!)