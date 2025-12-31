© 2026 KMUW
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
Holiday Hours: KMUW offices will be closed on January 1 & 2.
Music
Global Village

Global Village's Best Music of 2025

By Chris Heim
Published December 31, 2025 at 12:00 AM CST
  1. Made Sila - Live at Levon Helm Studio (Contre Jour)
  2. Balkan Taksim - Acide Balkanique (Buda Musique)
  3. Guitari Baro – Guitari Baro (Chrysalis Global)
  4. Kiala & Afroblaster - One Race – A Tribute To Hilaire Penda (Tangential Music)
  5. Various - Zanzibara 11: Congo in Dar, Dance No Sweat (Buda Musique)
  6. L’Alba – Grilli (Buda Musique)
  7. Majid Bekkas, Nguyên Lê, Hamid Drake - azz at Berlin Philharmonic XVII: Gnawa World Blues (ACT Music)
  8. Broes – Belgica (Broes)
  9. Mahotalla Queens – Buya Buya (Umsakazo Records)
  10. Oduchu - Nostalgia (Stallion Era)
  11. Woodlands Bäckafall - Traditional Colours (Kakafon Records)
  12. Bijan Chemirani, Redi Hasa, and Rami Khalifé – L’Antidote (Ponderosa Music Records)
  13. Aurélie Charneux, Simon Leleux, and Nicolas Puma - Cinquième Saison (Homerecords.be)
  14. Adrian Raso & Fanfare Ciocărlia - The Devil Rides Again (Asphalt Tango Records)
  15. Los Zheros - Psychedelic Cumbia Party (VampiSoul)
  16. Alaa Zouiten – AFICIONADO (Alaa Zouiten)
  17. Piers Faccini & Ballaké Sissoko - Our Calling (NØ FØRMAT!)
  18. Mauro Palmas & Giacomo Vardeu – Sighida (Mare e Miniere)
  19. Tako Toki- Hirsutes Farfelus (Muju Records)
  20. Shakti – Mind Explosion (Abstract Logix)
Tags
Global Village musicBest Music of 2025
Stay Connected
Chris Heim
Chris Heim produces and hosts Global Village, a nationally and internationally distributed world music show; the nightly jazz show Night Train, and Crossroads, KMUW’s twice-weekly blues and R&B show. Chris is also a critic and freelance writer whose work has appeared in the Chicago Tribune, Utne, Global Rhythm, Dirty Linen, and Option, among others.
See stories by Chris Heim