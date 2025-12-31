Global Village's Best Music of 2025
- Made Sila - Live at Levon Helm Studio (Contre Jour)
- Balkan Taksim - Acide Balkanique (Buda Musique)
- Guitari Baro – Guitari Baro (Chrysalis Global)
- Kiala & Afroblaster - One Race – A Tribute To Hilaire Penda (Tangential Music)
- Various - Zanzibara 11: Congo in Dar, Dance No Sweat (Buda Musique)
- L’Alba – Grilli (Buda Musique)
- Majid Bekkas, Nguyên Lê, Hamid Drake - azz at Berlin Philharmonic XVII: Gnawa World Blues (ACT Music)
- Broes – Belgica (Broes)
- Mahotalla Queens – Buya Buya (Umsakazo Records)
- Oduchu - Nostalgia (Stallion Era)
- Woodlands Bäckafall - Traditional Colours (Kakafon Records)
- Bijan Chemirani, Redi Hasa, and Rami Khalifé – L’Antidote (Ponderosa Music Records)
- Aurélie Charneux, Simon Leleux, and Nicolas Puma - Cinquième Saison (Homerecords.be)
- Adrian Raso & Fanfare Ciocărlia - The Devil Rides Again (Asphalt Tango Records)
- Los Zheros - Psychedelic Cumbia Party (VampiSoul)
- Alaa Zouiten – AFICIONADO (Alaa Zouiten)
- Piers Faccini & Ballaké Sissoko - Our Calling (NØ FØRMAT!)
- Mauro Palmas & Giacomo Vardeu – Sighida (Mare e Miniere)
- Tako Toki- Hirsutes Farfelus (Muju Records)
- Shakti – Mind Explosion (Abstract Logix)