© 2025 KMUW
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
Music
Global Village

Global Village Top 40 – November 2025

By Chris Heim
Published December 1, 2025 at 1:22 PM CST
  1. Balkin Taksim – Acide Balkanique (Buda Musique)
  2. Ra Di Spina – Vocazioni (Audio Image)
  3. Mulatu Astatke – Mulatu Plays Mulatu (Strut)
  4. Floating Sofa Quartet – Tides (Go’ Danish Folk Music)
  5. Guitari Baro – Guitari Baro (Chrysalis)
  6. Kiala & the Afroblaster – One Race (Tangential Music)
  7. Doudou Nganga – Tokororo (Doudou Nganga)
  8. Le Vent du Nord – Voisinages (La Compagnie du Nord)
  9. Berta Rojas – La huella de las cuerdas (ON Music)
  10.  Various – Music For A Revolution (Radio Martika)
  11. Los Wembler’s de Iquitos – Selva (VampiSoul)
  12. Radio Tarifa – La Noche (Buda Musique)
  13. Noura Mint Seymali – Yenbett (Glitterbeat)
  14. Cochemea – Volume 3 : Ancestros Futuros (Daptone)
  15. Quais Essar & Sonny Singh – Sangat (Ghost Songs)
  16. Senduki – Strania (Alfa)
  17. Afrodream – Guiss Guiss (Rubik Music)
  18. Los Zheros – Psychedelic Cumbia Party (VampiSoul)
  19. Ranil y Su Conjunto Tropical – Sonido Amizonico (VampiSoul)
  20. Chekh Lo - Naame (World Circuit)
  21. Woodlands Backafall – Traditional Colours (Kakafon)
  22. Bijan Chemirani/Redi Hasa/Rami Khalife – L’Antidote (Ponderosa)
  23. Sondorgo – XXX (Ground Up)
  24. Mighty Rootsmen –Mighty Rootsmen (Bullet Proof)
  25. Kingston Lions – Kingston Lions (Bullet Proof)
  26. Meklit – A Piece of Infinity (Smithsonian Folkways)
  27. Ahmed Mukhtar/Ignacio Lusardi Monteverde – Al-Hambra (Arc Music)
  28. Mahotella Queens – Buya Buya (Umsakazo)
  29. Cocoa Thrill – Subtropical (Linfa)
  30. Steven Oquendo Latin Jazz Orchestra – A Centennial Salute to Tito & Tito (Truth Revolution)
  31. Mande Sila – Live at Levon Helm Studio (Contre Jour)
  32. Eljuri – As Es El Mundo (Manovill)
  33. Zingarua – Serotonina (Maninalto!)
  34. Varttina – Kyly (Rockadillo)
  35. Made Kuti – Where Does Happiness Come From (Made Kuti)
  36. Sissoko, Segal, Parisien, Peirani – Sou Kora (No Format)
  37. Oduchu – Nostalgia ((Stallion Era)
  38. Kanazoe Orkestra – BalaBeatz (Antipodes Music)
  39. Roger Glenn – My Latin Heart (Patois)
  40. Kadialy Kouyate – Tona (ARC Music)
Tags
Global Village music
Stay Connected
Chris Heim
Chris Heim produces and hosts Global Village, a nationally and internationally distributed world music show; the nightly jazz show Night Train, and Crossroads, KMUW’s twice-weekly blues and R&B show. Chris is also a critic and freelance writer whose work has appeared in the Chicago Tribune, Utne, Global Rhythm, Dirty Linen, and Option, among others.
See stories by Chris Heim