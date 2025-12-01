Global Village Top 40 – November 2025
- Balkin Taksim – Acide Balkanique (Buda Musique)
- Ra Di Spina – Vocazioni (Audio Image)
- Mulatu Astatke – Mulatu Plays Mulatu (Strut)
- Floating Sofa Quartet – Tides (Go’ Danish Folk Music)
- Guitari Baro – Guitari Baro (Chrysalis)
- Kiala & the Afroblaster – One Race (Tangential Music)
- Doudou Nganga – Tokororo (Doudou Nganga)
- Le Vent du Nord – Voisinages (La Compagnie du Nord)
- Berta Rojas – La huella de las cuerdas (ON Music)
- Various – Music For A Revolution (Radio Martika)
- Los Wembler’s de Iquitos – Selva (VampiSoul)
- Radio Tarifa – La Noche (Buda Musique)
- Noura Mint Seymali – Yenbett (Glitterbeat)
- Cochemea – Volume 3 : Ancestros Futuros (Daptone)
- Quais Essar & Sonny Singh – Sangat (Ghost Songs)
- Senduki – Strania (Alfa)
- Afrodream – Guiss Guiss (Rubik Music)
- Los Zheros – Psychedelic Cumbia Party (VampiSoul)
- Ranil y Su Conjunto Tropical – Sonido Amizonico (VampiSoul)
- Chekh Lo - Naame (World Circuit)
- Woodlands Backafall – Traditional Colours (Kakafon)
- Bijan Chemirani/Redi Hasa/Rami Khalife – L’Antidote (Ponderosa)
- Sondorgo – XXX (Ground Up)
- Mighty Rootsmen –Mighty Rootsmen (Bullet Proof)
- Kingston Lions – Kingston Lions (Bullet Proof)
- Meklit – A Piece of Infinity (Smithsonian Folkways)
- Ahmed Mukhtar/Ignacio Lusardi Monteverde – Al-Hambra (Arc Music)
- Mahotella Queens – Buya Buya (Umsakazo)
- Cocoa Thrill – Subtropical (Linfa)
- Steven Oquendo Latin Jazz Orchestra – A Centennial Salute to Tito & Tito (Truth Revolution)
- Mande Sila – Live at Levon Helm Studio (Contre Jour)
- Eljuri – As Es El Mundo (Manovill)
- Zingarua – Serotonina (Maninalto!)
- Varttina – Kyly (Rockadillo)
- Made Kuti – Where Does Happiness Come From (Made Kuti)
- Sissoko, Segal, Parisien, Peirani – Sou Kora (No Format)
- Oduchu – Nostalgia ((Stallion Era)
- Kanazoe Orkestra – BalaBeatz (Antipodes Music)
- Roger Glenn – My Latin Heart (Patois)
- Kadialy Kouyate – Tona (ARC Music)