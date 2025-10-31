Global Village Top 40 – October 2025
- Los Zheros – Psychedelic Cumbia Party (VampiSoul)
- Ranil y Su Conjunto Tropical – Sonido Amizonico (VampiSoul)
- Mulatu Astatke – Mulatu Plays Mulatu (Strut)
- Balkin Taksim – Acide Balkanique (Buda Musique)
- Chekh Lo - Naame (World Circuit)
- Woodlans Backafall – Traditional Colours (Kakafon)
- Bijan Chemirani/Redi Hasa/Rami Khalife – L’Antidote (Ponderosa)
- Sondorgo – XXX (Ground Up)
- Shakti – Mind Explosion (Abstract Logix)
- Mighty Rootsmen –Mighty Rootsmen (Bullet Proof)
- Kingston Lions – Kingston Lions (Bullet Proof)
- Meklit – A Piece of Infinity (Smithsonian Folkways)
- Eddie Daniels – To Milton with Love (Resonance)
- Harold Lopez-Nussa – Nueva Timba (Blue Note)
- Victoria Cardona – Que Paso (Leggero)
- Ahmed Mukhtar/Ignacio Lusardi Monteverde – Al-Hambra (Arc Music)
- Mahotella Queens – Buya Buya (Umsakazo)
- Cocoa Thrill – Subtropical (Linfa)
- Steven Oquendo Latin Jazz Orchestra – A Centennial Salute to Tito & Tito (Truth Revolution)
- Mande Sila – Live at Levon Helm Studio (Contre Jour)
- Majid Bekkas, Nguyen Le, Hamid Drake – Jazz at Berlin Philharmonic XVII: Gnawa World Blues (ACT Music)
- Eljuri – As Es El Mundo (Manovill)
- The Waitiki 7 – Exotica Reborn (Waitiki International)
- Zingarua – Serotonina (Maninalto!)
- Puman – Spring (Sea of Wood)
- Varttina – Kyly (Rockadillo)
- Trio da Kali – Bagola (One World Records)
- Grupo Pilon – Nu Sta Li (El Palmas)
- Made Kuti – Where Does Happiness Come From (Made Kuti)
- Sissoko, Segal, Parisien, Peirani – Sou Kora (No Format)
- Oduchu – Nostalgia ((Stallion Era)
- Kanazoe Orkestra – BalaBeatz (Antipodes Music)
- Kadialy Kouyate – Tona (ARC Music)
- Roger Glenn – My Latin Heart (Patois)
- Fanfare Ciocarlia/Adrian Raso – The Devil Rides Again (Asphalt Tango)
- Femi Kuti – Journey Through Life (Partisan)
- Kaaba Kouyate – Tribute to Kandia (Buda Musique)
- Ra Di Spina – Vocazioni (Audio Image)
- Dancas Ocultas – Inspirar (Galileo)