Music
Global Village

Global Village Top 40 – October 2025

By Chris Heim
Published October 31, 2025 at 1:15 PM CDT
  1. Los Zheros – Psychedelic Cumbia Party (VampiSoul)
  2. Ranil y Su Conjunto Tropical – Sonido Amizonico (VampiSoul)
  3. Mulatu Astatke – Mulatu Plays Mulatu (Strut)
  4. Balkin Taksim – Acide Balkanique (Buda Musique)
  5. Chekh Lo - Naame (World Circuit)
  6. Woodlans Backafall – Traditional Colours (Kakafon)
  7. Bijan Chemirani/Redi Hasa/Rami Khalife – L’Antidote (Ponderosa)
  8. Sondorgo – XXX (Ground Up)
  9. Shakti – Mind Explosion (Abstract Logix)
  10. Mighty Rootsmen –Mighty Rootsmen (Bullet Proof)
  11. Kingston Lions – Kingston Lions (Bullet Proof)
  12. Meklit – A Piece of Infinity (Smithsonian Folkways)
  13. Eddie Daniels – To Milton with Love (Resonance)
  14. Harold Lopez-Nussa – Nueva Timba (Blue Note)
  15. Victoria Cardona – Que Paso (Leggero)
  16. Ahmed Mukhtar/Ignacio Lusardi Monteverde – Al-Hambra (Arc Music)
  17. Mahotella Queens – Buya Buya (Umsakazo)
  18. Cocoa Thrill – Subtropical (Linfa)
  19. Steven Oquendo Latin Jazz Orchestra – A Centennial Salute to Tito & Tito (Truth Revolution)
  20. Mande Sila – Live at Levon Helm Studio (Contre Jour)
  21. Majid Bekkas, Nguyen Le, Hamid Drake – Jazz at Berlin Philharmonic XVII: Gnawa World Blues (ACT Music)
  22. Eljuri – As Es El Mundo (Manovill)
  23. The Waitiki 7 – Exotica Reborn (Waitiki International)
  24. Zingarua – Serotonina (Maninalto!)
  25. Puman – Spring (Sea of Wood)
  26. Varttina – Kyly (Rockadillo)
  27. Trio da Kali – Bagola (One World Records)
  28. Grupo Pilon – Nu Sta Li (El Palmas)
  29. Made Kuti – Where Does Happiness Come From (Made Kuti)
  30. Sissoko, Segal, Parisien, Peirani – Sou Kora (No Format)
  31. Oduchu – Nostalgia ((Stallion Era)
  32. Kanazoe Orkestra – BalaBeatz (Antipodes Music)
  33. Kadialy Kouyate – Tona (ARC Music)
  34. Roger Glenn – My Latin Heart (Patois)
  35. Fanfare Ciocarlia/Adrian Raso – The Devil Rides Again (Asphalt Tango)
  37. Femi Kuti – Journey Through Life (Partisan)
  38. Kaaba Kouyate – Tribute to Kandia (Buda Musique)
  39. Ra Di Spina – Vocazioni (Audio Image)
  40. Dancas Ocultas – Inspirar (Galileo)
Chris Heim
Chris Heim produces and hosts Global Village, a nationally and internationally distributed world music show; the nightly jazz show Night Train, and Crossroads, KMUW’s twice-weekly blues and R&B show. Chris is also a critic and freelance writer whose work has appeared in the Chicago Tribune, Utne, Global Rhythm, Dirty Linen, and Option, among others.
