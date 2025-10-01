Global Village Top 40 – September 2025
- Ahmed Mukhtar/Ignacio Lusardi Monteverde – Al-Hambra (Arc Music)
- Cocoa Thrill – Subtropical (Linfa)
- Steven Oquendo Latin Jazz Orchestra – A Centennial Salute to Tito & Tito (Truth Revolution)
- The Waitiki 7 – Exotica Reborn (Waitiki International)
- Mahotella Queens – Buya Buya (Umsakazo)
- Zingarua – Serotonina (Maninalto!)
- Mighty Rootsmen –Mighty Rootsmen (Bullet Proof)
- Kingston Lions – Kingston Lions (Bullet Proof)
- Puman – Spring (Sea of Wood)
- Mande Sila – Live at Levon Helm Studio (Contre Jour)
- Majid Bekkas, Nguyen Le, Hamid Drake – Jazz at Berlin Philharmonic XVII: Gnawa World Blues (ACT Music)
- Eljuri – As Es El Mundo (Manovill)
- Dave Sharp Worlds Quartet & Elden Kelly – Catalyst (Cold Plunge)
- Pachyman – Another Place (ATO)
- Spoket I Koket – Grannlat (Gammalthea)
- Varttina – Kyly (Rockadillo)
- Trio da Kali – Bagola (One World Records)
- Conrad Herwig – Reflections-Facing South (Savant)
- Grupo Pilon – Nu Sta Li (El Palmas)
- Made Kuti – Where Does Happiness Come From (Made Kuti)
- Etienne de la Sayette – Wild Horses Orchestra (Muju)
- Amamere – Man Shall Be Free (Afro Urban Project
- Sissoko, Segal, Parisien, Peirani – Sou Kora (No Format)
- Madalisto Band – Ma Gitala (Bongo Joe)
- Oduchu – Nostalgia ((Stallion Era)
- Victoria Cardona – Que Paso (Leggero)
- Constantinople – Nordic Lights in Persian Sky (Glossa)
- Kanazoe Orkestra – BalaBeatz (Antipodes Music)
- Damily & Toliara Tsapiky Band – Fikisa (Damily)
- Kadialy Kouyate – Tona (ARC Music)
- Zar Electrik – Koyo (Jarring Effects)
- Stefano Saletti – Mediterraanima (Materiali Sonori)
- Roger Glenn – My Latin Heart (Patois)
- Fanfare Ciocarlia/Adrian Raso – The Devil Rides Again (Asphalt Tango)
- Kadialy Kouyate – Tona (ARC Music)
- Femi Kuti – Journey Through Life (Partisan)
- Kaaba Kouyate – Tribute to Kandia (Buda Musique)
- Ra Di Spina – Vocazioni (Audio Image)
- Dancas Ocultas – Inspirar (Galileo)
- Kankou Kouyate - N’Darila (One World)