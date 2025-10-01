© 2025 KMUW
Global Village

Global Village Top 40 – September 2025

By Chris Heim
Published October 1, 2025 at 10:34 AM CDT
  1. Ahmed Mukhtar/Ignacio Lusardi Monteverde – Al-Hambra (Arc Music)
  2. Cocoa Thrill – Subtropical (Linfa)
  3. Steven Oquendo Latin Jazz Orchestra – A Centennial Salute to Tito & Tito (Truth Revolution)
  4. The Waitiki 7 – Exotica Reborn (Waitiki International)
  5. Mahotella Queens – Buya Buya (Umsakazo)
  6. Zingarua – Serotonina (Maninalto!)
  7. Mighty Rootsmen –Mighty Rootsmen (Bullet Proof)
  8. Kingston Lions – Kingston Lions (Bullet Proof)
  9. Puman – Spring (Sea of Wood)
  10. Mande Sila – Live at Levon Helm Studio (Contre Jour)
  11. Majid Bekkas, Nguyen Le, Hamid Drake – Jazz at Berlin Philharmonic XVII: Gnawa World Blues (ACT Music)
  12. Eljuri – As Es El Mundo (Manovill)
  13. Dave Sharp Worlds Quartet & Elden Kelly – Catalyst (Cold Plunge)
  14. Pachyman – Another Place (ATO)
  15. Spoket I Koket – Grannlat (Gammalthea)
  16. Varttina – Kyly (Rockadillo)
  17. Trio da Kali – Bagola (One World Records)
  18. Conrad Herwig – Reflections-Facing South (Savant)
  19. Grupo Pilon – Nu Sta Li (El Palmas)
  20. Made Kuti – Where Does Happiness Come From (Made Kuti)
  21. Etienne de la Sayette – Wild Horses Orchestra (Muju)
  22. Amamere – Man Shall Be Free (Afro Urban Project
  23. Sissoko, Segal, Parisien, Peirani – Sou Kora (No Format)
  24. Madalisto Band – Ma Gitala (Bongo Joe)
  25. Oduchu – Nostalgia ((Stallion Era)
  26. Victoria Cardona – Que Paso (Leggero)
  27. Constantinople – Nordic Lights in Persian Sky (Glossa)
  28. Kanazoe Orkestra – BalaBeatz (Antipodes Music)
  29. Damily & Toliara Tsapiky Band – Fikisa (Damily)
  30. Kadialy Kouyate – Tona (ARC Music)
  31. Zar Electrik – Koyo (Jarring Effects)
  32. Stefano Saletti – Mediterraanima (Materiali Sonori)
  33. Roger Glenn – My Latin Heart (Patois)
  34. Fanfare Ciocarlia/Adrian Raso – The Devil Rides Again (Asphalt Tango)
  35. Kadialy Kouyate – Tona (ARC Music)
  36. Femi Kuti – Journey Through Life (Partisan)
  37. Kaaba Kouyate – Tribute to Kandia (Buda Musique)
  38. Ra Di Spina – Vocazioni (Audio Image)
  39. Dancas Ocultas – Inspirar (Galileo)
  40. Kankou Kouyate - N’Darila (One World)
Chris Heim produces and hosts Global Village, a nationally and internationally distributed world music show; the nightly jazz show Night Train, and Crossroads, KMUW’s twice-weekly blues and R&B show. Chris is also a critic and freelance writer whose work has appeared in the Chicago Tribune, Utne, Global Rhythm, Dirty Linen, and Option, among others.
