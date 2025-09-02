© 2025 KMUW
Global Village

Global Village Top 40 – August 2025

By Chris Heim
Published September 2, 2025 at 10:19 AM CDT
  1. Mahotella Queens – Buya Buya (Umsakazo)
  2. Mande Sila – Live at Levon Helm Studio (Contre Jour)
  3. Majid Bekkas, Nguyen Le, Hamid Drake – Jazz at Berlin Philharmonic XVII: Gnawa World Blues (ACT Music)
  4. Zingarua – Serotonina (Maninalto!)
  5. Constantinople – Nordic Lights in Persian Sky (Glossa)
  6. Oduchu – Nostalgia ((Stallion Era)
  7. Kanazoe Orkestra – BalaBeatz (Antipodes Music)
  8. Damily & Toliara Tsapiky Band – Fikisa (Damily)
  9. Kadialy Kouyate – Tona (ARC Music)
  10. Zar Electrik – Koyo (Jarring Effects)
  11. Stefano Saletti – Mediterraanima (Materiali Sonori)
  12. Roger Glenn – My Latin Heart (Patois)
  13. Victoria Cardona – Que Paso (Leggero)
  14. Eljuri – As Es El Mundo (Manovill)
  15. Poncho Sanchez – Live at the Belly Up Tavern (Regime Music)
  16. Fanfare Ciocarlia/Adrian Raso – The Devil Rides Again (Asphalt Tango)
  17. Kadialy Kouyate – Tona (ARC Music)
  18. Femi Kuti – Journey Through Life (Partisan)
  19. Dave Sharp Worlds Quartet & Elden Kelly – Catalyst (Cold Plunge)
  20. Spoket I Koket – Grannlat (Gammalthea)
  21. Radio Tutti – Twang Club (Inouie)
  22. Culture – Africa Stand Alone (VP)
  23. Various – Salsa de la Bahia Vol. 3: Renegade Queens (Patois)
  24. Madalisto Band – Ma Gitala (Bongo Joe)
  25. Kaaba Kouyate – Tribute to Kandia (Buda Musique)
  26. Pachyman – Another Place (ATO)
  27. Ra Di Spina – Vocazioni (Audio Image)
  28. Dancas Ocultas – Inspirar (Galileo)
  29. La Banda Chuska – Basic Bichos (La Banda Chuska)
  30. Etienne de la Sayette – Wild Horses Orchestra (Muju)
  31. Amamere – Man Shall Be Free (Afro Urban Project)
  32. Santrofi – Making Moves (Out Here)
  33. Varttina – Kyly (Rockadillo)
  34. Mario Palmas & Giacomo Vardeu – Sighida (Mare E Miniere)
  35. Trio da Kali – Bagola (One World Records)
  36. Estrellas de Buena Vista – Live in Havana (One World)
  37. Schmaltz & Pepper – Schmaltz & Pepper (Schmaltz & Pepper)
  38. Piers Faccini & Ballake Cissoko – Our Calling (No Format)
  39. Kankou Kouyate - N’Darila (One World)
  40. Various – The Original Sound of Mali 2 (Mr. Bongo)
Chris Heim
Chris Heim produces and hosts Global Village, a nationally and internationally distributed world music show; the nightly jazz show Night Train, and Crossroads, KMUW’s twice-weekly blues and R&B show. Chris is also a critic and freelance writer whose work has appeared in the Chicago Tribune, Utne, Global Rhythm, Dirty Linen, and Option, among others.
See stories by Chris Heim