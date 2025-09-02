Global Village Top 40 – August 2025
- Mahotella Queens – Buya Buya (Umsakazo)
- Mande Sila – Live at Levon Helm Studio (Contre Jour)
- Majid Bekkas, Nguyen Le, Hamid Drake – Jazz at Berlin Philharmonic XVII: Gnawa World Blues (ACT Music)
- Zingarua – Serotonina (Maninalto!)
- Constantinople – Nordic Lights in Persian Sky (Glossa)
- Oduchu – Nostalgia ((Stallion Era)
- Kanazoe Orkestra – BalaBeatz (Antipodes Music)
- Damily & Toliara Tsapiky Band – Fikisa (Damily)
- Kadialy Kouyate – Tona (ARC Music)
- Zar Electrik – Koyo (Jarring Effects)
- Stefano Saletti – Mediterraanima (Materiali Sonori)
- Roger Glenn – My Latin Heart (Patois)
- Victoria Cardona – Que Paso (Leggero)
- Eljuri – As Es El Mundo (Manovill)
- Poncho Sanchez – Live at the Belly Up Tavern (Regime Music)
- Fanfare Ciocarlia/Adrian Raso – The Devil Rides Again (Asphalt Tango)
- Femi Kuti – Journey Through Life (Partisan)
- Dave Sharp Worlds Quartet & Elden Kelly – Catalyst (Cold Plunge)
- Spoket I Koket – Grannlat (Gammalthea)
- Radio Tutti – Twang Club (Inouie)
- Culture – Africa Stand Alone (VP)
- Various – Salsa de la Bahia Vol. 3: Renegade Queens (Patois)
- Madalisto Band – Ma Gitala (Bongo Joe)
- Kaaba Kouyate – Tribute to Kandia (Buda Musique)
- Pachyman – Another Place (ATO)
- Ra Di Spina – Vocazioni (Audio Image)
- Dancas Ocultas – Inspirar (Galileo)
- La Banda Chuska – Basic Bichos (La Banda Chuska)
- Etienne de la Sayette – Wild Horses Orchestra (Muju)
- Amamere – Man Shall Be Free (Afro Urban Project)
- Santrofi – Making Moves (Out Here)
- Varttina – Kyly (Rockadillo)
- Mario Palmas & Giacomo Vardeu – Sighida (Mare E Miniere)
- Trio da Kali – Bagola (One World Records)
- Estrellas de Buena Vista – Live in Havana (One World)
- Schmaltz & Pepper – Schmaltz & Pepper (Schmaltz & Pepper)
- Piers Faccini & Ballake Cissoko – Our Calling (No Format)
- Kankou Kouyate - N’Darila (One World)
- Various – The Original Sound of Mali 2 (Mr. Bongo)