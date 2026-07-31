- Classes/Workshops,
- Misc.
The Art of Chainmail: Beginner Bracelet Workshop
- Classes/Workshops,
- Misc.
The Art of Chainmail: Beginner Bracelet Workshop
Create a beginner-friendly chainmail bracelet and learn how this historic craft has evolved over time. All materials included. Space is limited - register today. Call (316) 261-8500 or visit wichitalibrary.org/events to register.
Advanced Learning Library
01:00 PM - 02:00 PM on Sat, 5 Sep 2026
Event Supported By
Wichita Public Library
316-261-8500
admin@wichitalibrary.org
Advanced Learning Library
711 W. 2nd St.Wichita, Kansas 67203
316-261-8500
admin@wichitalibrary.org