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The Art of Chainmail: Beginner Bracelet Workshop

  • Classes/Workshops
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The Art of Chainmail: Beginner Bracelet Workshop

Create a beginner-friendly chainmail bracelet and learn how this historic craft has evolved over time. All materials included. Space is limited - register today. Call (316) 261-8500 or visit wichitalibrary.org/events to register.

Advanced Learning Library
01:00 PM - 02:00 PM on Sat, 5 Sep 2026

Event Supported By

Wichita Public Library
316-261-8500
admin@wichitalibrary.org
www.wichitalibrary.org
Advanced Learning Library
711 W. 2nd St.
Wichita, Kansas 67203
316-261-8500
admin@wichitalibrary.org
www.wichitalibrary.org