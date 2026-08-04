- Kids & Family
Teen Time: Karaoke Night
- Kids & Family
Teen Time: Karaoke Night
Grab the mic, cheer on friends, and enjoy a fun, high-energy evening filled with music and laughter. Whether you're a solo star or part of a group, everyone is welcome. For grades 6-12.
Advanced Learning Library
05:30 PM - 07:30 PM on Tue, 3 Nov 2026
Event Supported By
Wichita Public Library
316-261-8500
admin@wichitalibrary.org
Advanced Learning Library
711 W. 2nd St.Wichita, Kansas 67203
316-261-8500
admin@wichitalibrary.org