© 2026 KMUW
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
  • Kids & Family

Teen Time: Karaoke Night

  • Kids & Family

Teen Time: Karaoke Night

Grab the mic, cheer on friends, and enjoy a fun, high-energy evening filled with music and laughter. Whether you're a solo star or part of a group, everyone is welcome. For grades 6-12.

Advanced Learning Library
05:30 PM - 07:30 PM on Tue, 3 Nov 2026

Event Supported By

Wichita Public Library
316-261-8500
admin@wichitalibrary.org
www.wichitalibrary.org
Advanced Learning Library
711 W. 2nd St.
Wichita, Kansas 67203
316-261-8500
admin@wichitalibrary.org
www.wichitalibrary.org