- Kids & Family
Teen Advisory Board Meeting
- Kids & Family
Teen Advisory Board Meeting
Teen Advisory Board members discuss upcoming programming, volunteer opportunities, collection suggestions, and more. Snacks provided! Contact aternes@wichita.gov for additional info. For grades 6-12.
Advanced Learning Library
01:00 PM - 03:00 PM, every month on Saturday through Dec 05, 2026.
Event Supported By
Wichita Public Library
316-261-8500
admin@wichitalibrary.org
Advanced Learning Library
711 W. 2nd St.Wichita, Kansas 67203
316-261-8500
admin@wichitalibrary.org