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Sewing Machine Basics

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Sewing Machine Basics

Learn the basics of operating a sewing machine including threading, troubleshooting, common mistakes and more. Call (316) 261-8500 or visit wichitalibrary.org/events to register for one of these two sessions.

Advanced Learning Library
02:00 PM - 04:00 PM on Fri, 13 Nov 2026

Event Supported By

Wichita Public Library
316-261-8500
admin@wichitalibrary.org
www.wichitalibrary.org
Advanced Learning Library
711 W. 2nd St.
Wichita, Kansas 67203
316-261-8500
admin@wichitalibrary.org
www.wichitalibrary.org