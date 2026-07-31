- Classes/Workshops,
- Misc.
Sewing Machine Basics
- Classes/Workshops,
- Misc.
Sewing Machine Basics
Learn the basics of operating a sewing machine including threading, troubleshooting, common mistakes and more. Call (316) 261-8500 or visit wichitalibrary.org/events to register for one of these two sessions.
Advanced Learning Library
02:00 PM - 04:00 PM on Fri, 13 Nov 2026
Event Supported By
Wichita Public Library
316-261-8500
admin@wichitalibrary.org
Advanced Learning Library
711 W. 2nd St.Wichita, Kansas 67203
316-261-8500
admin@wichitalibrary.org