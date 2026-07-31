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SCORE Virtual Program: Timeless Marketing Principles: A Build Your Brand With Six Timeless Marketing Principles

  • Classes/Workshops
  • Misc.

SCORE Virtual Program: Timeless Marketing Principles: A Build Your Brand With Six Timeless Marketing Principles

Cut through marketing trends and learn the timeless principles that build brands. Explore real examples and strategies that work across digital and traditional media. Call (316) 261-8500 or visit wichitalibrary.org/events to register.

Online via Zoom
05:30 PM - 07:00 PM on Thu, 5 Nov 2026

Event Supported By

Wichita Public Library
316-261-8500
admin@wichitalibrary.org
www.wichitalibrary.org
Online via Zoom
1400 W. Museum Blvd.
Wichita, Kansas 67203
(316) 268-4921
funke@wichitaartmuseum.org