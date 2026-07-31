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Rockwell's Mystery Book Club Discussion

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Rockwell's Mystery Book Club Discussion

Join us for a discussion! Books to be discussed are: September:"Devouring" by James R Benn, October: "Marlow Murder Club" by Robert Thorogood, November: "Closed Casket" by Sophie Hannah, December: Christmas Mysteries by Various Authors.

Rockwell Library
01:00 PM - 02:00 PM, every month on Monday through Dec 28, 2026.

Event Supported By

Wichita Public Library
316-261-8500
admin@wichitalibrary.org
www.wichitalibrary.org
Rockwell Library
5939 E. 9th St.
wichita, Kansas 67208
316-688-9361
wichitalibrary.org