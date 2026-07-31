- Classes/Workshops,
- Misc.
Research Like a Librarian: Using AI for Research
- Classes/Workshops,
- Misc.
Research Like a Librarian: Using AI for Research
Learn some helpful tips and tricks to find books, articles, and other info that interests you. This session is focused on using AI tools for research.
Advanced Learning Library
06:00 PM - 07:00 PM on Mon, 2 Nov 2026
Event Supported By
Wichita Public Library
316-261-8500
admin@wichitalibrary.org
Advanced Learning Library
711 W. 2nd St.Wichita, Kansas 67203
316-261-8500
admin@wichitalibrary.org