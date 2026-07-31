- Classes/Workshops,
- Misc.
Reading Basics for Adults
- Classes/Workshops,
- Misc.
Reading Basics for Adults
Learn about challenges that many adults face with reading, resources adults can use to become a better reader, and ways you can enjoy using the library without needing to be a strong reader. Call (316) 261-8500 or visit wichitalibrary.org/events to register.
Walter's Branch library
05:30 PM - 06:30 PM on Mon, 21 Sep 2026
Event Supported By
Wichita Public Library
316-261-8500
admin@wichitalibrary.org